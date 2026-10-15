Societatea LEBADA SRL, cu sediul social în Municipiul Satu Mare, Str. Gheorghe Barițiu nr. 27, Județ Satu Mare, în calitate de beneficiar al Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, Obiectiv de politică 1: O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale, Prioritatea 1: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice, Obiectiv specific 1.2: Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice, anunță demararea proiectului „Investiții pentru digitalizarea societății LEBADA SRL”, cod SMIS 334714.

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 este implementat la nivel regional de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management.

Obiectivul general al proiectului este de a valorifica avantajele digitalizării în beneficiul companiei, prin realizarea unor investiții ce conduc la atingerea unui nivel de intensitate digitală ridicat în cadrul activității desfășurate de către societatea LEBADA SRL, activitate circumscrisă codului CAEN 4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate. Proiectul propus își va aduce contribuția în mod direct la atingerea obiectivului Priorității 1 – O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, întrucât propune inițiative care vor conduce la consolidarea culturii digitale în cadrul societății, la transformarea și îmbunătățirea experienței utilizatorilor și a clienților acesteia și la eficientizarea activităților derulate. Proiectul de digitalizare propus de către societatea LEBADA SRL vizează atât organizarea și planificarea activității desfășurate, cât și digitalizarea procesului tehnologic al activității de comerț.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: realizarea unei investiții pentru adoptarea tehnologiilor și a instrumentelor digitale care conduce la inovarea modelului de afaceri, prin achiziția de echipamente și tehnologii necesare pentru transformarea digitală, inclusiv pentru derularea proceselor interne, interacțiunea cu clienții, distribuția serviciilor oferite și colectarea și analiza de date (stații de lucru, laptop-uri, telefoane mobile inteligente, tablete, program de gestiune completă a afacerii cu soluție cloud, servicii de securitate cibernetică) și realizarea unei investiții pentru creșterea utilizării tehnologiei digitale de către societatea LEBADA SRL în scopul creșterii vizibilității, prin crearea unui website adaptat activității de e-commerce și cu un grad ridicat de interactivitate, crearea unei prezențe active pe rețelele sociale și implementarea unei soluții pentru promovarea online.

Valoarea totală a proiectului este de 741.799,12 lei, din care valoarea totală eligibiliă este de 620.097,71 lei. Finanțarea nerambursabilă solicitată este de 493.080,00 lei, din care valoarea cofinanțării UE este de 419.118,00 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 73.962,00 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 9 luni, respectiv în perioada 25.09.2026 – 24.06.2027.

LEBADA SRL

Municipiul Satu Mare, Str. Gheorghe Barițiu nr. 27, Județ Satu Mare

cristianvpasca@gmail.com 0742731151







