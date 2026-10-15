



Ringul de dans de la Sala Polivalentă din Sighetu Marmației a fost, sâmbătă, 10 octombrie, scena unui adevărat spectacol de eleganță, ritm și pasiune. Cupa Christeen’s, competiția națională organizată de Mini Maxi Dance Club, a reunit peste 100 de perechi din țară și a readus în prim-plan tradiția dansului sportiv din municipiul maramureșean.





Evenimentul s-a desfășurat într-o atmosferă de sărbătoare, concursul fiind inclus în seria de evenimente dedicate împlinirii a 700 de ani de la prima atestare documentară a orașului Sighet , cu o organizare apreciată și cu participarea reprezentanților administrației locale și ai sportului național. Primarul municipiului Sighetu Marmației, Vasile Moldovan, a transmis un mesaj de salut participanților, alături de Vasile Gliga, președintele Federației Române de Dans Sportiv.

Dincolo de competiție și de rezultatele obținute pe ring, Cupa Christeen’s a avut și o importantă încărcătură emoțională. Krisztina Kövy, omul care a contribuit decisiv la dezvoltarea dansului sportiv la Sighet, lasă mai departe povestea construită de-a lungul anilor fiilor săi, Gábor și Nándor. O moștenire bazată pe muncă, pasiune și dedicare, care continuă să inspire noile generații de dansatori.

Revenirea competiției în calendarul național, după o perioadă de pauză, reconfirmă locul pe care Sighetu Marmației îl ocupă în lumea dansului sportiv românesc.





Royal Dance Club Satu Mare, rezultate frumoase

Sportivii de la Royal Dance Club Satu Mare au participat la mai multe categorii de vârstă și niveluri de pregătire, reușind să urce pe podium atât în competițiile de perechi, cât și la probele individuale, dedicate fetelor.

La categoria perechi, Răzvan Tarța și Elissa Ciul au obținut locul I la Hobby, 12–15 ani, în timp ce Armin Andrei Dohi și Lara Maria Câmpan au avut un parcurs foarte bun, cu clasări pe podium la patru categorii Open.





La probele individuale, Victoria Maria Mureșan a câștigat categoria Fete Solo, trei dansuri, 6–11 ani, iar alte sportive ale clubului sătmărean au completat seria rezultatelor pe podium.

Dansatorii au fost însoțiți de antrenorii Ovidiu Ignat și Oana Bumba. Ovidiu Ignat a participat și în calitate de arbitru al competiției.





Rezultatele sportivilor de la Royal Dance Club

Perechi

Dragoș Săvianu și Marina Codruța Buga – locul III, Debutanți, un dans, 4–7 ani.

Armin Andrei Dohi și Lara Maria Câmpan – locul II, Open Latino, 6–11 ani; locul II, Open Standard, 6–11 ani; locul III, Open Basic 4D Latino, 6–11 ani; locul II, Open Basic 4D Standard, 6–11 ani.

Răzvan Tarța și Elissa Ciul – locul I, Hobby, 12–15 ani.

Ianis Domuț și Mara Ioana Șteer – locul VII, Clasa E, 12–15 ani; locul V, Open Basic Latino, 12–15 ani.

Andrei Pteancu și Reghina Hanna Vida – locul VIII, Hobby, 6–11 ani.

Fete Solo

Paula Ioana Caraian – locul II, un dans, 10–11 ani.

Raissa Florea – locul V, Open Latino, 12–15 ani.

Isabel Harkel – locul VI, Open Latino, 6–11 ani.

Ema Andreea Lucuț – locul II, Open Latino, 12–15 ani.

Victoria Maria Mureșan – locul I, trei dansuri, 6–11 ani.

Surya Maria Pop – locul II, Open Latino, 6–11 ani.

Victoria Vasiac – locul II, trei dansuri, 6–11 ani.

Cupa Christeen’s s-a încheiat cu rezultate care răsplătesc munca depusă la antrenamente și cu o nouă confirmare a pasiunii pentru dansul sportiv. Pentru Royal Dance Club Satu Mare, competiția de la Sighet a adus experiență, clasări pe podium și motivație pentru următoarele provocări ale sezonului.

Iar pentru gazde, evenimentul a însemnat mai mult decât un concurs: o continuare a unei povești în care dansul se transmite din generație în generație.

Florin Cristian Mureșan



