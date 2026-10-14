Transurban, linia pierderilor de la început de octombrie







Dincolo de glumă, proprietarii își pot recupera bunurile prin serviciul de obiecte pierdute al Transurban. Cât despre bursă, rămâne pe fir: în autobuze se pierd lucruri, dar poveștile abia atunci încep! Și sunt bune de subiecte la rubrica noastră…Viska Barca, găsitorului recompensă.















La început de octombrie, autobuzele Transurban din Satu Mare s-au transformat, se pare, în adevărate birouri de obiecte pierdute. Și nu vorbim doar despre mărunțișuri uitate în grabă, ci despre lucruri care ridică semne de întrebare și dau apă la moară bursei zvonurilor!În capul listei sare în ochi un telefon pierdut marți, 13. Ghinionul zilei am zice…cert e că telefonul mai avea baterie destulă în momentul în care a fost găsit de domnul de la volan.Avem și un rucsac inscripționat cu Barcelona. Să fie al unui suporter care a coborât cu gândul la Camp Nou? Cu gândul la El Clasico ce se apropie. Până la proba contrarie, rucsacul rămâne în Liga obiectelor fără stăpân.Nici capitolul documente nu e lipsit de suspans: a fost găsit și un abonament cu nume și prenume. Aici, misterul e ceva mai mic, dar memoria proprietarului pare să o fi luat-o înaintea autobuzului. Are și o scuză…proprietarul are sub 14 ani. Iar cireașa de pe tort: o geantă neagră, de parcă ar fi masca și pelerina lui Zorro la un loc! Să fie recuzită pentru o identitate secretă sau doar accesoriul unui sătmărean grăbit?