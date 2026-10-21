



Viceprim-ministrul Marian Neacșu a preluat miercuri, 21 octombrie 2026, mandatul de ministru al afacerilor interne de la Marian-Cătălin Predoiu, în cadrul unei ceremonii desfășurate la sediul ministerului.

Din județul Satu Mare, la eveniment au participat prin videoconferință prefectul Altfatter Tamás, subprefectul Cristian Valer Beseni, secretarul general al Instituției Prefectului, Cosmin Dorle, precum și șefii structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne.

Ceremonia de predare-primire a mandatului a reunit conducerea ministerului și reprezentanții instituției din teritoriu: prefecți, subprefecți, secretari generali ai instituțiilor prefectului și șefi ai structurilor județene ale MAI.

Cu acest prilej, Instituția Prefectului Satu Mare a subliniat importanța colaborării cu ministerul pentru îndeplinirea responsabilităților în serviciul cetățenilor. Menținerea ordinii publice, gestionarea situațiilor de urgență și protejarea drepturilor și libertăților cetățenilor se numără printre domeniile esențiale în care structurile MAI acționează la nivelul comunităților.