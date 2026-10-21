Marian Neacșu a preluat conducerea Ministerului Afacerilor Interne. Prefectul Altfatter Tamás a participat online la ceremonie

Locale 21.10.2026 11:55
Marian Neacșu a preluat conducerea Ministerului Afacerilor Interne. Prefectul Altfatter Tamás a participat online la ceremonie


Viceprim-ministrul Marian Neacșu a preluat miercuri, 21 octombrie 2026, mandatul de ministru al afacerilor interne de la Marian-Cătălin Predoiu, în cadrul unei ceremonii desfășurate la sediul ministerului.

Din județul Satu Mare, la eveniment au participat prin videoconferință prefectul Altfatter Tamás, subprefectul Cristian Valer Beseni, secretarul general al Instituției Prefectului, Cosmin Dorle, precum și șefii structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne.

Ceremonia de predare-primire a mandatului a reunit conducerea ministerului și reprezentanții instituției din teritoriu: prefecți, subprefecți, secretari generali ai instituțiilor prefectului și șefi ai structurilor județene ale MAI.

Cu acest prilej, Instituția Prefectului Satu Mare a subliniat importanța colaborării cu ministerul pentru îndeplinirea responsabilităților în serviciul cetățenilor. Menținerea ordinii publice, gestionarea situațiilor de urgență și protejarea drepturilor și libertăților cetățenilor se numără printre domeniile esențiale în care structurile MAI acționează la nivelul comunităților.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
Anunt
Anunt
PRODEXIMP
SMART SHOP INSTAL
UVVG
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Anunt
Muzeul SM
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda
Masini de vanzare second hand