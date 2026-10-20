Avem Guvern! Cabinetul Luca Niculescu a depășit pragul necesar învestirii

Locale 20.10.2026 16:26
Avem Guvern! Cabinetul Luca Niculescu a depășit pragul necesar învestirii



Guvernul condus de Luca Niculescu a întrunit marți, 20 octombrie, numărul de voturi necesar pentru învestire. Numărătoarea a ajuns la cel puțin 260 de voturi favorabile, peste pragul de 233 necesar pentru acordarea încrederii Parlamentului.

Cabinetul, format din reprezentanți ai PSD și miniștri independenți, a beneficiat de susținerea anunțată a social-democraților, liberalilor și UDMR. Depășirea pragului necesar deschide calea instalării noului Executiv, după aproape șase luni de criză politică și mai multe tentative de formare a unui guvern.

Printre principalele provocări ale noii echipe se află pregătirea bugetului pentru anul 2027, reducerea deficitului și gestionarea presiunilor economice.

Rezultatul final al votului urmează să fie anunțat oficial după încheierea numărătorii.

Contextul privind componența și susținerea cabinetului: (www.news.ro)

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