



La Muzeul de Artă din Satu Mare, 108 lucrări transformă aniversarea a 50 de ani de activitate artistică într-o mărturisire despre rădăcini, memorie, frumusețe și responsabilitatea de a proteja viața.

Există oameni care își măsoară viața în ani și oameni care o măsoară în ceea ce lasă în urmă. În cazul artistei Cristina Gloria Oprișa, timpul pare să fi prins rădăcini în culoare, să se fi ramificat în linii, semne și simboluri și să fi înflorit în zeci de proiecte artistice, întâlniri și povești împărtășite cu ceilalți.

La împlinirea a cinci decenii de la absolvirea facultății de arte, artista sătmăreană a marcat acest moment prin expoziția „pOMUL VIEȚII”, găzduită de Muzeul de Artă din Satu Mare. Vernisajul a avut loc joi, 15 octombrie 2026, iar expoziția poate fi vizitată până la 15 noiembrie. Nu este doar o aniversare profesională, ci o invitație de a privi înapoi cu recunoștință și înainte cu speranță. În centrul acestui demers se află un simbol pe cât de vechi, pe atât de actual: arborele vieții.

108 lucrări, o singură poveste: legătura dintre om și natură

Expoziția reunește 108 lucrări de pictură, grafică și instalație, dintre care, potrivit informațiilor publicate înaintea vernisajului, aproximativ 99% au fost realizate în perioada 2025–2026. Cifra vorbește despre amploarea proiectului, dar și despre energia creatoare a unei artiste care, după o jumătate de secol de activitate, continuă să caute, să experimenteze și să transmită mesaje prin limbajul artelor vizuale. Tema aleasă, „Pomul vieții”, nu este un simplu pretext plastic. Arborele poartă în el imaginea rădăcinilor care ne țin aproape de origini, a trunchiului care rezistă încercărilor și a ramurilor care se deschid spre viitor. Este, în același timp, o metaforă a familiei, a comunității și a legăturilor omenești care ne ajută să devenim ceea ce suntem.

În universul Cristinei Gloria Oprișa, această imagine dobândește și o dimensiune ecologică. Lucrările vorbesc despre frumusețea pădurilor, dar și despre vulnerabilitatea lor în fața defrișărilor și incendiilor. Natura nu apare doar ca un peisaj de admirat, ci ca o prezență vie, de care depindem și față de care avem o datorie.

Într-o vreme în care dispariția pădurilor și degradarea mediului sunt subiecte tot mai importante, artista alege să vorbească prin culoare, formă și simbol. Arta devine astfel o formă de sensibilizare, un îndemn la responsabilitate și o pledoarie pentru păstrarea frumuseții lumii pe care o vom lăsa generațiilor următoare. Mesajul nu este numai unul de revoltă în fața distrugerii. Este și unul de recunoștință pentru ceea ce natura ne oferă necondiționat: umbră, liniște, adăpost, aer și sentimentul că facem parte dintr-un întreg mai mare decât noi.

De la Abrud la Satu Mare: un drum construit prin perseverență

Născută la 20 mai 1954, la Abrud, în județul Alba, Cristina Gloria Oprișa și-a format pregătirea artistică la Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj-Napoca, pe care l-a absolvit în 1976. Drumul său profesional s-a construit, de atunci, prin creație, participări expoziționale și implicare constantă în viața culturală.

Stabilită la Satu Mare, artista și-a legat numele de comunitatea artistică locală, devenind membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Satu Mare, în 1990. Activitatea sa cuprinde pictură și grafică, ilustrație de carte, realizare de coperte și afișe, precum și participări la expoziții personale și colective din țară și din străinătate. Dar parcursul său nu se rezumă la lucrările expuse pe pereții galeriilor. Cristina Gloria Oprișa s-a implicat și în organizarea unor manifestări artistice, expoziții internaționale și tabere de creație, contribuind la construirea unor punți între artiști, generații și spații culturale.

Numele său este asociat, între altele, cu proiectul expozițional internațional „Micul Prinț”, desfășurat la Muzeul de Artă din Satu Mare și ajuns, în 2026, la cea de-a XXXI-a ediție, precum și cu seria de expoziții „Semn, Însemn, în Semn”. Sunt inițiative care arată că, pentru artistă, viața culturală înseamnă nu numai afirmare personală, ci și disponibilitatea de a crea contexte în care și alții să poată expune, comunica și crește.

Cincizeci de ani de activitate artistică înseamnă, în acest caz, mai mult decât continuitatea unei cariere. Înseamnă o prezență îndelungată într-o comunitate, o relație construită în timp cu publicul și contribuția la păstrarea unui spațiu viu pentru artă.

O artistă care a știut să transforme semnele în emoție

Pentru a înțelege mai bine universul Cristinei Gloria Oprișa, trebuie privit dincolo de diversitatea tehnicilor și de bogăția culorilor. În creația sa, natura, memoria, spiritualitatea și poezia se întâlnesc într-un limbaj plastic în care semnele capătă semnificații ce depășesc simpla reprezentare vizuală.

Într-o cronică publicată în revista Dilema, istoricul și criticul de artă Maria Zintz observa diversitatea tematică a creației sale, dar și unitatea mesajelor care traversează lucrările: iubire, prietenie, lumină, rezistență și încrederea în puterea omului de a-și urma visurile. Aceste preocupări se regăsesc și în proiectele sale anterioare. Expoziția „Țâpurituri cromatice”, inspirată de spiritualitatea și tradițiile maramureșene, a demonstrat interesul artistei pentru valorile culturale locale și pentru felul în care acestea pot fi reinterpretate prin mijloace contemporane. Seria „Semn” a explorat, la rândul său, forța simbolurilor și multiplele lor posibilități de expresie.

Iar „Micul Prinț”, proiect expozițional căruia i-a dedicat ani de implicare și perseverență, vorbește despre capacitatea artei de a aduce împreună oameni din generații și spații culturale diferite. Este o moștenire care nu se măsoară numai în numărul edițiilor organizate, ci și în întâlnirile pe care le-a făcut posibile.

În spatele fiecărui asemenea proiect se află o convingere simplă și profundă: arta nu trebuie să rămână închisă între pereții atelierului. Ea trebuie să circule, să provoace întrebări, să apropie oameni și să le ofere motive să privească lumea cu mai multă atenție.

Pomul vieții personale: rădăcini, familie și recunoștință

Expoziția aniversară are și o dimensiune intimă. În prezentarea proiectului, Cristina Gloria Oprișa a mărturisit că evenimentul este dedicat tuturor celor care au făcut parte din propriul său „pom al vieții”.

Această dedicație schimbă perspectiva asupra întregului demers. Cele cinci decenii nu mai reprezintă doar o succesiune de ani, expoziții și lucrări, ci și o istorie a întâlnirilor, a sprijinului primit, a prieteniilor și a legăturilor care au însoțit-o pe artistă. Nici familia nu este străină de acest univers creativ. Fiica artistei, Iana Frezia Oprișa, regizor și actor, a colaborat la realizarea clipurilor promoționale și a graficii afișului expoziției, potrivit informațiilor publicate de presa locală. Este un detaliu care adaugă evenimentului o semnificație aparte: creația devine un spațiu de dialog între generații, în care experiența și energia tinereții se întâlnesc. Într-un asemenea context, pomul vieții poate fi citit și ca o imagine a continuității. Rădăcinile aparțin trecutului, trunchiul reprezintă drumul parcurs, iar ramurile sunt deschiderile către ceea ce urmează. Niciuna dintre aceste părți nu poate exista cu adevărat separat de celelalte.

Poate că tocmai aici se află una dintre cele mai emoționante dimensiuni ale expoziției: recunoașterea faptului că nicio operă nu se naște în deplină singurătate. În spatele unei cariere artistice există oameni, gesturi, încurajări, întâlniri și amintiri care, asemenea rădăcinilor unui arbore, rămân nevăzute, dar susțin tot ceea ce se vede.

O jumătate de secol de activitate artistică nu încape într-o singură expoziție, după cum nici viața unui om nu poate fi cuprinsă într-o singură imagine. Cele 108 lucrări sunt, mai degrabă, tot atâtea ferestre către o poveste aflată în continuă devenire.

Prin „pOMUL VIEȚII”, Cristina Gloria Oprișa ne amintește că avem nevoie de rădăcini, dar și de curajul de a ne întinde ramurile spre lumină. Că frumusețea nu trebuie doar admirată, ci și apărată. Că oamenii care ne-au însoțit merită păstrați în memoria noastră. Și că munca făcută cu pasiune poate deveni un dar pentru o comunitate întreagă.

Poate că adevărata măsură a unei cariere artistice nu stă numai în numărul lucrărilor create, al expozițiilor deschise sau al anilor trecuți, ci în capacitatea de a lăsa ceva viu în sufletele celorlalți. Iar dacă pomul vieții își găsește puterea în rădăcini, ramuri și roade, atunci cei cincizeci de ani ai Cristinei Gloria Oprișa pot fi priviți ca o asemenea poveste: una în care rădăcinile sunt amintirile, ramurile sunt întâlnirile, iar roadele sunt emoțiile și sensurile pe care arta le dăruiește mai departe.

Nicolae Ghișan

































































