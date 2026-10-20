



Cum ar fi să lăsăm în urmă, pentru o vreme, obligațiile, trecutul și imaginea pe care ceilalți o au despre noi? Spectacolul „Jocul de-a vacanța”, de Mihail Sebastian, în regia lui Andrei Mihalache, îi invită pe sătmăreni să descopere o poveste despre libertate, întâlniri și o iubire care rămâne sub semnul posibilului.

Reprezentația Trupei „Mihai Raicu” este programată marți, 27 octombrie 2026, în Sala Mare a Teatrului de Nord.

Oameni care își dau voie să fie altfel

Cu tandrețe, poezie și umor, montarea urmărește întâlnirea câtorva oameni care încearcă să evadeze din propriile vieți. Într-un loc unde nu îi cunoaște nimeni, aceștia își oferă șansa de a exista dincolo de etichete, explicații și amintirile care îi însoțesc.

Prezentarea spectacolului apropie această dorință de evadare de sensibilitatea spectatorului de astăzi: o lume fără CV-uri, profiluri de Facebook, bârfe sau priviri curioase. Vacanța devine astfel mai mult decât o schimbare de decor. Este încercarea de a suspenda, măcar pentru scurt timp, regulile după care fiecare a învățat să trăiască.

Întâlnirile dintre personaje aduc situații comice, dar și momente de vulnerabilitate. Dincolo de râs, spectacolul lasă loc întrebărilor despre cine suntem atunci când nu mai trebuie să demonstrăm nimic nimănui.

O dragoste și regretul lucrurilor netrăite

În spatele atmosferei de comedie romantică se conturează povestea unei iubiri care nu apucă să se împlinească. O apropiere care promite, dar nu își trăiește toate etapele, lăsând în urmă sentimentul că lucrurile ar fi putut avea un alt curs.

Metafora mesei de biliard, propusă în prezentarea montării, exprimă tocmai această fragilitate a întâlnirilor: oameni purtați în direcții diferite, care se apropie, se ating sau trec unii pe lângă alții. Din aceste mișcări se nasc atât comicul, cât și regretul ocaziilor pierdute.

Distribuția și echipa spectacolului

Personajele sunt interpretate de Sorin Oros — Domnul Bogoiu, Andrei Stan — Ștefan Valeriu, Andreea Mocan — Madame Vintilă, Stelian Roșian — Maiorul, Raluca Mara — Corina, Luca Terebesi — Jeff și Anette Marka — Agneș.

Din distribuție mai fac parte Tibor Székely — Un mecanic, Cristian But — Un călător, Carmen Frățilă — Nevasta lui și Lucia Maria Racșan — Doamna Weber.

Decorul și costumele sunt semnate de Mihai Vălu, iar muzica îi aparține lui Dorin Griguță. Echipa tehnică este alcătuită din Botos Eniko — regia tehnică, Yvette Princz — sufleur, Ioan Iluță și Călin Mocan — lumini și Vlad Giurge — sunet.

„Jocul de-a vacanța” propune o seară în care bucuria de a te îndrăgosti și dorința de libertate se întâlnesc cu melancolia lucrurilor trecătoare. O invitație de a privi, cu umor și înțelegere, atât alegerile făcute, cât și drumurile pe care nu am pornit.