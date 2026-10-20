Un tânăr de 25 de ani, din municipiul Satu Mare, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind bănuit de furt calificat și tentativă la furt calificat. Potrivit polițiștilor, acesta ar fi pătruns în trei apartamente din oraș, profitând de faptul că ușile de acces nu erau asigurate. Din două locuințe ar fi sustras, în total, aproximativ 1.800 de lei.

Tânărul a fost identificat la data de 19 octombrie, în urma activităților investigative desfășurate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare.

Bani sustrași din două locuințe

Conform informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, faptele cercetate ar fi fost comise în perioada 16–17 octombrie. Anchetatorii au stabilit că tânărul ar fi intrat în două apartamente de pe raza municipiului, de unde ar fi luat suma totală de aproximativ 1.800 de lei.

În același interval, acesta ar fi pătruns și într-un al treilea apartament, fără a sustrage bunuri. În toate cele trei situații descrise de polițiști, accesul în locuințe ar fi fost favorizat de ușile neasigurate.

Reținut pentru 24 de ore

În urma administrării probatoriului, față de tânăr a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Acesta a fost depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

Cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor în care s-au produs faptele, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat și tentativă la furt calificat.

Cazul readuce în atenție importanța asigurării ușilor de acces în locuințe, inclusiv în perioadele în care proprietarii se află acasă. Închiderea ușii cu cheia poate împiedica accesul persoanelor care încearcă să profite de o locuință lăsată neasigurată.

Poliția precizează că, pe parcursul întregului proces penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.