Universul poetic și ludic al lui Matei Vișniec prinde viață în spectacolul „Despre tandrețe”, realizat în regia lui Andrei Mihalache. Construit dintr-un colaj de texte ale cunoscutului poet și dramaturg, spectacolul propune o întâlnire cu fragilitatea umană, cu puterea cuvintelor și cu sentimentele care rămân, uneori, nerostite.



Prezentată drept o montare tandră, sensibilă și comică, producția invită publicul să se desprindă pentru o vreme de preocupările cotidiene și să redescopere valorile și legăturile care dau sens vieții. Situațiile create de Vișniec îmbină umorul cu poezia, oferind punctul de plecare pentru un ansamblu scenic construit în spiritul libertății de interpretare.

Această deschidere este exprimată chiar de autor: „Cu aceste module care invită la construirea unui ansamblu, autorul a dorit să impună regizorului o singură constrângere: libertatea absolută.”

Regia este semnată de Andrei Mihalache, decorul îi aparține lui Alexandru Radu, costumele sunt realizate de Wilhelmina Kuron Bekesi, iar coregrafia este semnată de Gabriela Tănase.

În distribuție, Radu Botar interpretează Bătrânul, iar Carmen Frățilă, Bătrâna. Personajele feminine, reunite sub denumirea „Femeile (Ele)”, sunt interpretate de Dana Moisuc, Andreea Mocan, Crina Andriucă, Alina Negrău, Raluca Mara și Anette Marka.

Din grupul „Bărbații (Ei)” fac parte Sorin Oros, Stelian Roșian, Vlad Mureșan, Andrei Gîjulete, Sergiu Tăbăcaru și Bianco Erdei, iar Ciprian Vultur apare în rolul Sfântului.

Echipa de realizare îi include pe Cristian Gătina, responsabil de video și montaj, și Rareș Uglean, pentru proiecțiile video. Regia tehnică este asigurată de Cristian Rudăreanu, iar sufleor este Yvette Princz. De sunet se ocupă Vlad Giurge și Gabi Feleg, în timp ce luminile sunt realizate de Călin Mocan și Ioan Iluță.

Informațiile despre reprezentații și bilete pot fi obținute de la Agenția teatrală, situată pe strada Horea nr. 6, la numerele de telefon 0261 712 106 și 0786 538 580.