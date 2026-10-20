Sportivii secției de judo a CSM Olimpia Satu Mare au avut o evoluție foarte bună la Cupa României Open pentru seniori, competiție desfășurată sâmbătă, 17 octombrie, în Sala de Sport „Ecaterina Both” din Satu Mare. În calitate de gazdă a întrecerii, clubul sătmărean a fost reprezentat de judoka pregătiți de antrenorii Pelcz Attila și Marian Halas, care au obținut rezultate valoroase. La final, delegația sătmăreană a ocupat locul al doilea în clasamentul general pe medalii.

Sportivii pregătiți de Pelcz Attila au cucerit trei medalii de aur și una de bronz. Ana Crăciun a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la categoria 44 kg, după ce a câștigat finala prin ippon în fața unei adversare cu opt ani mai în vârstă. Maidelines Gorguet s-a impus la categoria 78 kg, confirmându-și forma bună, în timp ce Jeromos Álmos a câștigat aurul la 73 kg. Acesta a trecut de adversari din România și Republica Moldova, iar în finală a învins un judoka din Ucraina. Remus Ardelean a completat bilanțul grupei cu medalia de bronz la categoria 55 kg.

La finalul competiției, Pelcz Attila s-a declarat extrem de mulțumit de evoluțiile elevilor săi, evidențiind atât rezultatele, cât și munca depusă în pregătire.

„A fost o zi magică pentru mine și pentru sportivii mei! Sunt extrem de mândru de ei, pentru că au demonstrat că prin muncă, ambiție și perseverență se pot obține rezultate extraordinare”, a transmis antrenorul, care a remarcat în mod special victoria Anei Crăciun, parcursul excelent al lui Álmos Jeromos și prestația lui Maidelines Gorguet.

Și judoka pregătiți de Marian Halas au urcat pe podium. Antonio Ilie a obținut locul al doilea la categoria +100 kg, în timp ce Adina Micaș și Paula Paștiu au câștigat medaliile de bronz la +78 kg. George Ilie a încheiat competiția pe locul al treilea la categoria 90 kg.

Prin rezultatele cumulate ale sportivilor celor doi antrenori, CSM Olimpia Satu Mare a încheiat Cupa României Open pe locul al doilea în clasamentul general pe medalii, confirmând valoarea judoului sătmărean și munca depusă în sala de antrenament.