În sfârșit, Istvan Kovacs!

Arbitrul careian revine în prim-planul fotbalului european. Kovacs va conduce Real Madrid – RB Leipzig, într-o etapă a treia care aduce dueluri de gală, inclusiv PSG – Barcelona și Bayern – Arsenal.



Istvan Kovacs primește din nou o delegare importantă în UEFA Champions League! Arbitrul român în vârstă de 42 de ani a fost desemnat să conducă partida dintre Real Madrid și RB Leipzig, programată miercuri, 21 octombrie, de la ora 22:00, pe stadionul „Santiago Bernabéu”, în etapa a treia a fazei principale a competiției, potrivit informațiilor publicate de Sport.ro.

Pentru centralul din Carei, această delegare reprezintă prima apariție din actualul sezon în faza principală a celei mai importante competiții europene intercluburi. Misiunea de la Madrid îi oferă ocazia de a arbitra din nou la cel mai înalt nivel, într-un duel cu miză pentru două formații importante ale fotbalului continental.



Brigadă românească la Madrid

Istvan Kovacs va fi ajutat la cele două linii de conaționalii Mihai Marica și Ferencz Tunyogi. Al patrulea oficial va fi Szabolcs Kovacs, fratele arbitrului central, conform informațiilor din articolul Sport.ro.

În camera VAR, UEFA a desemnat o echipă internațională: polonezul Tomasz Kwiatkowski și belgianul Bram Van Driessche.

Delegarea reprezintă o nouă oportunitate importantă pentru arbitrajul românesc, într-un meci în care atenția va fi îndreptată atât spre evoluția celor două echipe, cât și spre prestația brigăzii conduse de arbitrul din județul Satu Mare.



De la finala Champions League la o nouă provocare europeană

Istvan Kovacs și-a consolidat reputația internațională în ultimii ani prin delegări la meciuri de cel mai înalt nivel. Momentul de vârf al carierei sale a venit la 31 mai 2025, când UEFA l-a desemnat să arbitreze finala Ligii Campionilor dintre Paris Saint-Germain și Inter Milano, disputată la München.

PSG a câștigat atunci cu 5-0, iar Kovacs a devenit primul arbitru care a condus finalele celor trei competiții europene masculine de club organizate de UEFA: Conference League, în 2022, Europa League, în 2024, și Champions League, în 2025.

În sezonul 2024–2025 al Ligii Campionilor, arbitrul român a condus șapte partide, între care Real Madrid – Borussia Dortmund 5-2, Inter – Arsenal 1-0, Bayern München – PSG 1-0 și returul optimilor de finală dintre Liverpool și PSG, decis la loviturile de departajare. https://www.frf.ro/top-news/romania-la-cel-mai-inalt-nivel-in-europa-istvan-kovacs-va-arbitra-finala-ligii-campionilor-2025/

În actuala ediție, Kovacs a arbitrat până acum două partide din preliminarii: Bodø/Glimt – Union Saint-Gilloise 3-2 după prelungiri și Sabah – Hapoel Beer Sheva 5-2 după prelungiri.

Acum, provocarea se mută pe scena principală a competiției, într-o etapă care promite spectacol și confruntări între unele dintre cele mai puternice cluburi ale Europei.



Champions League revine marți și miercuri: programul complet al etapei a treia

Etapa a treia a fazei principale din Liga Campionilor se dispută marți, 20 octombrie, și miercuri, 21 octombrie. Sunt programate 18 partide, câte nouă în fiecare zi.

Marți, 20 octombrie

Ora 19:45

Fenerbahçe – Slavia Praga

Sabah – Borussia Dortmund

Ora 22:00

AS Roma – Slovan Bratislava

FC Porto – PSV Eindhoven

Liverpool – Villarreal

Manchester City – AEK Atena

Paris Saint-Germain – FC Barcelona

Napoli – Bodø/Glimt

Stuttgart – Atlético Madrid

Miercuri, 21 octombrie

Ora 19:45

Como – Manchester United

Lille – Galatasaray

Ora 22:00

Aston Villa – Viking

Club Brugge – Lens

Bayern München – Arsenal

Inter Milano – Șahtior Donețk

Real Madrid – RB Leipzig

Real Betis – Feyenoord

Sporting CP – LASK



PSG – Barcelona și Bayern – Arsenal, printre duelurile de urmărit

Pe lângă partida de la Madrid, programul oferă câteva confruntări care atrag atenția suporterilor.

Marți, PSG – Barcelona se anunță unul dintre capetele de afiș ale serii, în timp ce Liverpool – Villarreal și Manchester City – AEK Atena completează o rundă cu multe nume importante.

Miercuri, Bayern München – Arsenal promite o confruntare de calibru, iar Inter – Șahtior Donețk și Real Madrid – RB Leipzig vor fi alte partide urmărite cu interes.

Pentru suporterii români, însă, toate privirile se vor îndrepta și spre „Santiago Bernabéu”, unde Istvan Kovacs va reprezenta din nou arbitrajul românesc la cel mai înalt nivel.

O delegare importantă pentru arbitrul din Carei și o nouă ocazie pentru România de a fi prezentă în centrul atenției fotbalului european.

Primește ziarul gratuit pe email! Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit. Abonează-te