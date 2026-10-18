Oașul 1969 Negrești-Oaș a obținut o victorie clară în etapa a 7-a din Liga 4 Elite, în timp ce Victoria Carei s-a impus la limită în fața Someșului Odoreu. Cele două favorite și-au câștigat meciurile de sâmbătă, iar distanța dintre primele două clasate rămâne de șase puncte.

Două partide s-au disputat sâmbătă în cadrul etapei a 7-a din Liga 4 Elite, iar rezultatele au confirmat calculele hârtiei.

Liderul Oașul 1969 Negrești-Oaș a primit vizita echipei secunde a CSM Olimpia Satu Mare și s-a impus cu 4-1, consolidându-și prima poziție în clasament.

Formația sătmăreană a evoluat în mare parte cu juniori de la Academia Partium, în condițiile în care prima echipă tocmai încheiase partida din Liga a II-a, cu puțin timp înaintea fluierului de start al întâlnirii de la Negrești-Oaș. Astfel, antrenorul Liviu Ivasuc a putut conta doar pe trei jucători mai tineri din lotul echipei mari.

Gazdele au profitat de această situație și au controlat partida, obținând o victorie convingătoare, scor 4-1. Pentru Oașul au marcat Gabriel Cădar, Lusien Contra și Vasile Pop, autor a două goluri. Golul de onoare al formației sătmărene a venit de la Raul Rebic.

Victoria Carei, succes la limită

La Carei, Victoria a avut parte de o confruntare mult mai echilibrată cu Someșul Odoreu. Înaintea partidei, cele două echipe erau despărțite de un singur punct, chiar dacă gazdele ocupau locul secund, iar oaspeții se aflau pe poziția a șasea.

Diferența a fost făcută de Rareș Nyilvan, care a înscris în minutul 22, golul său aducând toate cele trei puncte formației careiene. Victoria s-a impus cu 1-0 și continuă să țină aproape de liderul din Negrești-Oaș.

În urma acestui rezultat, diferența dintre primele două clasate rămâne de șase puncte, Oașul având însă un meci în plus disputat.

Partida dintre Talna Orașu Nou și Recolta Dorolț a fost amânată.





Liga 4 Elite – etapa a 7-a





Oașul 1969 Negrești-Oaș – CSM Olimpia Satu Mare II 4-1 (2-0)

Au marcat: Gabriel Cădar, Lusien Contra, Vasile Pop (2) / Raul Rebic.





Victoria Carei – Someșul Odoreu 1-0 (1-0)

A marcat: Rareș Nyilvan (22).

Meci amânat: Talna Orașu Nou – Recolta Dorolț.



