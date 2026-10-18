Liga 4 Elite: Oașul bate CSM II Olimpia și își consolidează poziția de lider

Sport 18.10.2026 21:44
Liga 4 Elite: Oașul bate CSM II Olimpia și își consolidează poziția de lider
Oașul 1969 Negrești-Oaș a obținut o victorie clară în etapa a 7-a din Liga 4 Elite, în timp ce Victoria Carei s-a impus la limită în fața Someșului Odoreu. Cele două favorite și-au câștigat meciurile de sâmbătă, iar distanța dintre primele două clasate rămâne de șase puncte.
Două partide s-au disputat sâmbătă în cadrul etapei a 7-a din Liga 4 Elite, iar rezultatele au confirmat calculele hârtiei.
Liderul Oașul 1969 Negrești-Oaș a primit vizita echipei secunde a CSM Olimpia Satu Mare și s-a impus cu 4-1, consolidându-și prima poziție în clasament.
Formația sătmăreană a evoluat în mare parte cu juniori de la Academia Partium, în condițiile în care prima echipă tocmai încheiase partida din Liga a II-a, cu puțin timp înaintea fluierului de start al întâlnirii de la Negrești-Oaș. Astfel, antrenorul Liviu Ivasuc a putut conta doar pe trei jucători mai tineri din lotul echipei mari.
Gazdele au profitat de această situație și au controlat partida, obținând o victorie convingătoare, scor 4-1. Pentru Oașul au marcat Gabriel Cădar, Lusien Contra și Vasile Pop, autor a două goluri. Golul de onoare al formației  sătmărene a venit de la  Raul Rebic.
Victoria Carei, succes la limită
La Carei, Victoria a avut parte de o confruntare mult mai echilibrată cu Someșul Odoreu. Înaintea partidei, cele două echipe erau despărțite de un singur punct, chiar dacă gazdele ocupau locul secund, iar oaspeții se aflau pe poziția a șasea.
Diferența a fost făcută de Rareș Nyilvan, care a înscris în minutul 22, golul său aducând toate cele trei puncte formației careiene. Victoria s-a impus cu 1-0 și continuă să țină aproape de liderul din Negrești-Oaș.
În urma acestui rezultat, diferența dintre primele două clasate rămâne de șase puncte, Oașul având însă un meci în plus disputat.
Partida dintre Talna Orașu Nou și Recolta Dorolț a fost amânată.

Liga 4 Elite – etapa a 7-a

Oașul 1969 Negrești-Oaș – CSM Olimpia Satu Mare II 4-1 (2-0)
Au marcat: Gabriel Cădar, Lusien Contra, Vasile Pop (2) / Raul Rebic.

Victoria Carei – Someșul Odoreu 1-0 (1-0)
A marcat: Rareș Nyilvan (22).
 
Meci amânat: Talna Orașu Nou – Recolta Dorolț.

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