Kurtinecz Johanna, locul șapte la Budapesta

Scrimerii de la CSM Olimpia Satu Mare au avut o evoluție foarte bună la prima etapă a Circuitului European de spadă pentru cadeți. Kurtinecz Johanna a încheiat competiția individuală pe un excelent loc 7, în timp ce Denisa Crișan s-a clasat pe poziția a 28-a. Sportivele sătmărence au obținut un rezultat notabil și în proba pe echipe, unde au ocupat locul 5.





Budapesta a găzduit prima etapă a Circuitului European de spadă pentru cadeți, competiție desfășurată în complexul Hungexpo, care a reunit un număr impresionant de sportive din mai multe țări. La concursul individual feminin de duminică au participat 351 de sportive, printre care și reprezentantele CSM Olimpia Satu Mare.

Cea mai bună clasare din delegația sătmăreană i-a aparținut Johannei Kurtinecz, care a avut un parcurs solid și a ajuns până în sferturile de finală. În faza grupelor, aceasta a obținut cinci victorii și a înregistrat o singură înfrângere, intrând apoi în fazele eliminatorii cu multă încredere.

Pe tabloul principal, Johanna a trecut pe rând de lituanianca Migle Kabelinskaite, de sportivele maghiare Laskawy Lili și Karner Bíborka, de americanca Ifechi Olele și de poloneza Aleksandra Kowalska. Seria de victorii i-a asigurat calificarea între primele opt concurente ale turneului.

În sferturile de finală, sătmăreanca a întâlnit-o pe americanca Michelle Wu. Deși a luptat pentru un loc în semifinale, Johanna a cedat cu scorul de 11–15 și a încheiat competiția pe locul 7, un rezultat deosebit într-un concurs cu 351 de participante.

O evoluție bună a avut și Denisa Crișan, care a ajuns pe tabloul de 32. Aici, sportiva sătmăreană a fost eliminată de Bianca Raicu, reprezentanta LPS Craiova, după o confruntare decisă la tușa de aur. În urma acestui duel, Crișan s-a clasat pe locul 28, în timp ce Raicu a continuat competiția și a cucerit medalia de bronz.

Rezultatele pozitive au început încă de sâmbătă, în proba pe echipe. Formația alcătuită din Kurtinecz Johanna, Denisa Crișan, Kurtinecz Júlia și Bianca Raicu a încheiat întrecerea pe locul 5 din 55 de echipe participante, confirmând nivelul bun al sportivelor într-o competiție internațională puternică.

Pe lângă cele două sportive care au obținut cele mai bune clasări, în concursul individual au mai reprezentat școala de scrimă sătmăreană Silaghi Erika, Kurtinecz Júlia, Bélteki Emilia, Tenkóczi Fruzsina și Nectaria Zoicaș. Pentru tinerele sportive, participarea la un turneu de asemenea anvergură a reprezentat o oportunitate importantă de a acumula experiență și de a-și măsura nivelul în raport cu adversare din alte țări.