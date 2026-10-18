Judo-CSM Olimpia





L Peste 150 de judoka din România, Republica Moldova și Ucraina au participat sâmbătă, la Satu Mare, la Cupa României Open la judo pentru seniori. Competiția organizată de CSM Olimpia Satu Mare, în colaborare cu Federația Română de Judo, a adus pe tatami sportivi valoroși din trei țări, iar reprezentanții clubului gazdă au avut evoluții remarcabile: trei medalii de aur și una de bronz, bilanț care a contribuit la ocuparea locului al doilea în clasamentul general.

Sala de sport LOS din Satu Mare a fost, sâmbătă, 17 octombrie 2026, gazda unui eveniment important pentru judo-ul românesc. Cupa României Open la seniori a reunit peste 150 de sportivi din România, Republica Moldova și Ucraina, într-o competiție puternică, în care fiecare meci a reprezentat o provocare pentru participanți.

Organizată de CSM Olimpia Satu Mare și Federația Română de Judo, întrecerea a oferit publicului ocazia de a urmări confruntări spectaculoase și de a vedea la lucru sportivi cu experiență, dar și judoka aflați în plină ascensiune.

Evenimentul a beneficiat și de prezența unor invitați oficiali la ceremonia de deschidere. Printre aceștia s-au numărat senatorul UDMR Turos Loránd, city managerul municipiului Satu Mare, Masculic Csaba, și campioana olimpică la scrimă Simona Pop. Prezența acestora a subliniat importanța competiției pentru viața sportivă a municipiului și pentru promovarea sportului de performanță.

Patru medalii pentru sportivii pregătiți de Pelcz Attila

Unul dintre motivele de satisfacție ale competiției a fost evoluția sportivilor de la CSM Olimpia Satu Mare pregătiți de antrenorul Pelcz Attila. Aceștia au încheiat întrecerea cu un bilanț excelent: trei medalii de aur și una de bronz, rezultate care confirmă munca depusă la antrenamente și progresul judoka sătmăreni.

Cele mai strălucitoare performanțe au fost obținute de Crăciun Ana, Gorguet Maidelines și Jeromos Almos, care au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Ardelean Remus a completat palmaresul delegației cu o medalie de bronz.

Crăciun Ana, aur la categoria 44 kg, după o finală câștigată prin ippon

Crăciun Ana a oferit una dintre cele mai frumoase performanțe ale delegației sătmărene. Sportiva a câștigat medalia de aur la categoria 44 kg, după un parcurs foarte bun, încununat cu o victorie spectaculoasă în finală.

În ultimul act al categoriei, Ana a reușit să se impună prin ippon în fața unei adversare cu opt ani mai în vârstă și, implicit, mult mai experimentate. Reușita sa evidențiază nu doar calitățile tehnice, ci și curajul, ambiția și capacitatea de a gestiona presiunea unui meci decisiv.

Pentru tânăra judoka, acest succes reprezintă o confirmare a potențialului său și un motiv suplimentar de încredere pentru competițiile viitoare.

Gorguet Maidelines, aur la categoria 78 kg

La categoria 78 kg, Gorguet Maidelines a avut, la rândul său, o evoluție convingătoare, cucerind medalia de aur.

Sportiva care reprezintă România în competițiile internaționale de judo și-a demonstrat valoarea într-o întrecere cu adversare puternice. Victoria de la Satu Mare confirmă forma bună în care se află și capacitatea sa de a lupta pentru cele mai înalte poziții ale podiumului.

Succesul său reprezintă o nouă performanță importantă atât pentru sportivă, cât și pentru clubul sătmărean.

Jeromos Almos, campion la categoria 73 kg

Un alt rezultat deosebit a fost obținut de Jeromos Almos, care a câștigat medalia de aur la categoria 73 kg.

Judoka sătmărean a avut un parcurs excelent, trecând de adversari valoroși din România și Republica Moldova. În finală, acesta a reușit să se impună în fața unui sportiv din Ucraina, obținând o victorie importantă într-o categorie cu un nivel competitiv ridicat.

Medalia de aur reprezintă o confirmare a progresului său și a muncii depuse alături de antrenorul Pelcz Attila. Totodată, succesul său demonstrează că sportivii de la CSM Olimpia pot concura de la egal la egal cu adversari din afara țării.

Ardelean Remus, medalie de bronz la categoria 55 kg

Bilanțul delegației pregătite de Pelcz Attila a fost completat de Ardelean Remus, medaliat cu bronz la categoria 55 kg.

Prin evoluția sa, acesta a contribuit la rezultatul foarte bun al echipei sătmărene și a confirmat că pregătirea și perseverența pot aduce rezultate importante într-o competiție cu participare internațională.

Cele patru medalii obținute de sportivii antrenați de Pelcz Attila reprezintă unul dintre principalele motive de satisfacție pentru CSM Olimpia Satu Mare la finalul acestei ediții a Cupei României Open.

CSM Olimpia Satu Mare, locul al doilea în clasamentul general

Performanțele individuale s-au reflectat și în rezultatul pe echipe. Prin totalul medaliilor și punctelor acumulate de sportivii clubului, CSM Olimpia Satu Mare a ocupat locul al doilea în clasamentul general al Cupei României Open 2026.

Este o performanță care confirmă valoarea secției de judo a clubului și munca depusă de sportivi și antrenori. Rezultatul are o importanță aparte și prin prisma nivelului competiției, la care au participat peste 150 de judoka din trei țări.

Pentru judo-ul sătmărean, găzduirea unei asemenea întreceri reprezintă și o oportunitate de promovare a disciplinei, de apropiere a publicului de sportul de performanță și de consolidare a poziției municipiului Satu Mare în circuitul competițiilor naționale de judo.

Pelcz Attila: „A fost o zi magică pentru mine și pentru sportivii mei!”

La finalul competiției, antrenorul Pelcz Attila și-a exprimat bucuria și mândria pentru rezultatele obținute de elevii săi, evidențiind atât performanțele individuale, cât și contribuția întregii echipe.

„A fost o zi magică pentru mine și pentru sportivii mei! Sunt extrem de mândru de Ana, Maidelines, Almos și Remus, care au demonstrat că, prin muncă, ambiție și perseverență, se pot obține rezultate extraordinare.

Victoria Anei în fața unei adversare cu opt ani mai în vârstă, parcursul lui Almos până la medalia de aur și performanța lui Maidelines sunt motive de mare bucurie. Sportivii mei mi-au făcut o zi minunată și le mulțumesc pentru tot ceea ce au realizat pe tatami.

De asemenea, mă bucur că, prin rezultatele întregii echipe CSM Olimpia Satu Mare, am reușit să ocupăm locul al doilea în clasamentul general. Este o confirmare a muncii depuse și un motiv în plus să continuăm cu încredere pregătirea pentru competițiile viitoare”, a declarat Pelcz Attila.

Un rezultat care dă încredere pentru viitor

Cupa României Open la judo – Satu Mare 2026 s-a încheiat, așadar, cu rezultate deosebite pentru reprezentanții clubului gazdă. Cele trei medalii de aur și medalia de bronz obținute de sportivii pregătiți de Pelcz Attila, alături de locul al doilea în clasamentul general, reprezintă o recompensă pentru efortul depus și un motiv de mândrie pentru sportul sătmărean.

Dincolo de medalii, competiția a demonstrat că Satu Mare poate organiza întreceri sportive de nivel înalt, reunind participanți din mai multe țări și oferind un cadru competitiv valoros pentru sportivii români.

Pentru Crăciun Ana, Gorguet Maidelines, Jeromos Almos și Ardelean Remus, rezultatele obținute sunt un pas important în parcursul sportiv. Pentru antrenorul Pelcz Attila și CSM Olimpia Satu Mare, ele reprezintă confirmarea faptului că munca susținută și încrederea acordată sportivilor pot aduce performanțe deosebite.

Judo-ul sătmărean încheie astfel o sâmbătă de excepție, cu patru medalii, un loc pe podiumul clasamentului general și noi motive de optimism pentru competițiile care urmează.

























































