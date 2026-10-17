



Un bărbat de 51 de ani, din localitatea Viile Satu Mare, este cercetat după ce a fost depistat conducând un autoturism fără să dețină permis de conducere.

Incidentul a avut loc joi, 15 octombrie, în jurul orei 17:30. Polițiștii Secției de Poliție Rurală Beltiug, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit autoturismul pe Drumul Județean 193A, în localitatea Socond.

La verificarea documentelor, oamenii legii au constatat că bărbatul aflat la volan nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Polițiștii continuă cercetările pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere. Împrejurările în care bărbatul a ajuns la volan vor fi stabilite în cadrul anchetei.

Bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție pe parcursul cercetărilor.