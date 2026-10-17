



Sătmărenii au avut momente bune, și-au creat câteva ocazii, însă nu au găsit drumul spre gol. În prelungiri, bara i-a salvat de la o înfrângere dureroasă. Ilyés Róbert vede îmbunătățiri în jocul echipei, dar recunoaște că mai este mult de muncă.

CSM Olimpia Satu Mare continuă să caute prima victorie a sezonului în Liga 2 Casa Pariurilor. Formația sătmăreană a bifat sâmbătă, pe stadionul „Olimpia – Daniel Prodan”, al șaselea rezultat de egalitate din actuala ediție de campionat, după 0–0 cu Metalul Buzău, într-o partidă disputată, în care gazdele au avut momente bune, au pus presiune pe adversar, dar au suferit din nou la capitolul finalizare.

Punctul obținut nu schimbă radical situația echipei în clasament, însă poate reprezenta un mic pas înainte în procesul de reconstrucție început sub comanda lui Ilyés Róbert. Antrenorul sătmărean, aflat la al doilea meci oficial pe banca Olimpiei, a apreciat atitudinea jucătorilor și implicarea acestora, chiar dacă lipsa golului continuă să apese asupra grupului.

Cu șase remize și patru înfrângeri după zece etape, Olimpia rămâne într-o poziție dificilă, pe locul 19, iar fiecare punct câștigat devine important în lupta pentru evitarea retrogradării.

Start bun al gazdelor, fără gol până la pauză

Olimpia a început mai bine întâlnirea și a încercat să preia inițiativa încă din primele minute. Sătmărenii au căutat să construiască atacuri și să pună presiune pe defensiva buzoiană, iar prima ocazie importantă a venit în minutul 20.

Liviu Drăghiceanu, unul dintre jucătorii activi ai gazdelor, a expediat un șut de la aproximativ 18 metri, însă portarul Anghel Dinu a fost la post și a respins în corner.

Pe măsură ce minutele au trecut, Metalul Buzău a reușit să echilibreze jocul și să reducă spațiile de manevră ale sătmărenilor. Oaspeții au încercat să profite de momentele în care Olimpia a lăsat spații, dar nu au reușit să-și creeze ocazii clare de gol.

Înainte de pauză, formația pregătită de Ilyés Róbert a revenit în ofensivă, iar Sergiu Jurj a încercat să finalizeze din apropierea porții adverse. Execuția nu a adus însă modificări pe tabelă, iar cele două echipe au intrat la vestiare cu scorul de 0–0.

Oanea, aproape de gol. Ardei a trecut pe lângă țintă

După reluare, Olimpia a revenit pe teren cu aceeași dorință de a forța deschiderea scorului. Gazdele au fost mai insistente și au încercat să profite de fiecare oportunitate pentru a destabiliza defensiva adversă.

În minutul 57, Cătălin Oanea a trimis o minge periculoasă spre poartă, iar portarul Anghel Dinu a fost nevoit să intervină pentru a evita golul, respingând balonul de sub transversală.

Din cornerul rezultat, Cornel Ardei a reluat cu capul, însă mingea a trecut puțin pe lângă poartă. A fost unul dintre momentele în care Olimpia a fost aproape să transforme superioritatea din joc într-un avantaj concret.

Șase minute mai târziu, Oanea a încercat din nou să-l surprindă pe portarul buzoienilor, de această dată cu un șut de la distanță. Mingea a trecut însă peste transversală.

Metalul Buzău nu a rămas fără reacție și a avut cea mai importantă oportunitate a sa în minutul 68. Claudiu Borțoneanu, aflat într-o poziție favorabilă, a reluat cu capul, dar balonul a trecut pe lângă poarta apărată de Vlad Muțiu.

Partida a rămas deschisă, iar ambele echipe au căutat să dea lovitura decisivă. Olimpia a continuat să încerce, însă lipsa de precizie în fața porții a făcut ca efortul gazdelor să nu se regăsească și pe tabelă.

Drăghiceanu, schimbat după ce a acuzat dureri la coapsă

Unul dintre jucătorii care au ieșit în evidență în tabăra sătmăreană a fost Liviu Drăghiceanu. Mijlocașul a avut o evoluție energică, a contribuit la construcția atacurilor și a muncit mult în recuperarea mingilor în jumătatea adversă.

Din păcate pentru Olimpia, acesta nu a putut încheia partida pe teren. În minutul 78, Drăghiceanu a fost înlocuit, după ce a acuzat dureri puternice la nivelul coapsei.

„Drăghiceanu a primit o lovitură la mușchiul coapsei, iar zona respectivă chiar s-a învinețit. Avea dureri foarte mari atunci când alerga și mi-a spus că nu mai poate continua”, a explicat antrenorul Ilyés Róbert.

În aceeași perioadă a jocului au avut loc și alte schimbări în formația gazdă, tehnicianul încercând să mențină prospețimea echipei și să găsească soluții pentru a forța golul victoriei.

Golda a încercat, Cubleșan a lovit bara!

Pe final, Olimpia a continuat să caute golul care ar fi putut aduce prima victorie a sezonului. Denis Golda a încercat să-l surprindă pe Anghel Dinu cu un șut de la distanță, însă mingea a trecut puțin pe lângă poartă.

Sătmărenii au rămas în ofensivă, dar fotbalul a fost aproape să le ofere o lecție dureroasă în al doilea minut al prelungirilor. Andrei Cubleșan a expediat un șut care a lovit bara porții apărate de Vlad Muțiu, iar Olimpia a scăpat astfel de la o înfrângere care ar fi fost greu de digerat după efortul depus.

Finalul a găsit gazdele încercând în continuare să găsească drumul spre gol, însă tabela a rămas neschimbată până la fluierul arbitrului: 0–0.

Pentru Olimpia, remiza înseamnă încă un punct, dar și încă un meci în care echipa nu reușește să transforme momentele bune de joc în goluri. În același timp, faptul că formația a reușit să pună presiune pe un adversar organizat și să-și creeze câteva oportunități oferă motive de încredere pentru următoarele etape.

Ilyés Róbert: „Nu am ce să le reproșez băieților”

La finalul partidei, antrenorul Olimpiei, Ilyés Róbert, a apreciat atitudinea jucătorilor și modul în care aceștia au respectat planul de joc. Tehnicianul a subliniat dificultatea întâlnirii, dar și faptul că echipa sa a avut oportunități suficiente pentru a spera la mai mult.

„A fost un meci foarte dificil, pentru că am întâlnit o echipă omogenă, cu un antrenor care se află de mai bine de zece ani la conducerea acesteia. Știam că vom avea în față o formație care joacă fotbal și obține rezultate foarte bune. Cred însă că și noi ne-am ridicat la nivelul Ligii 2.

Nu am ce să le reproșez băieților. Au avut atitudine, am pus presiune pe adversar și nu i-am lăsat să-și facă jocul. Ne-am pregătit bine pentru acest meci. Din păcate, ne-a lipsit din nou golul de care avem nevoie pentru a ne elibera de presiune și pentru a căpăta mai multă încredere.

Din ocaziile pe care ni le-am creat puteam să marcăm. Din păcate, trebuie să ne mulțumim până la urmă cu acest 0–0, pentru că și adversarii ne-au surprins în câteva contraatacuri, iar la ultima fază puteam chiar să pierdem meciul.

I-am felicitat pe jucători, pentru că atitudinea contează foarte mult. Contează sufletul pe care îl pui pe teren și faptul că te lupți pentru fiecare minge. Am auzit și spectatori mulțumiți, care au aplaudat atitudinea echipei. Acest lucru îmi dă încredere și sper ca pe viitor să fim și mai buni, iar din puținele ocazii pe care le avem să reușim să marcăm”, a declarat Ilyés Róbert.

Mesajul antrenorului este unul de susținere pentru jucători, dar și de realism. Olimpia are nevoie de mai multă eficiență în fața porții, iar fiecare ocazie ratată prelungește presiunea unei serii fără victorie.

„La Târgoviște ne așteaptă o bătălie foarte grea”

Următorul meci al sătmărenilor este programat duminică, 25 octombrie, în deplasare, cu Chindia Târgoviște. O nouă confruntare dificilă, în fața unei formații cu experiență și jucători care au evoluat la nivelul primei ligi.

Ilyés Róbert știe că echipa sa va avea o misiune complicată, însă consideră că prestația din partida cu Metalul Buzău poate constitui un punct de plecare. În același timp, tehnicianul a vorbit deschis despre problemele de ordin fizic și despre necesitatea de a gestiona mai bine lotul.

„Ne așteaptă o bătălie foarte grea la Târgoviște. Chindia are jucători care au evoluat în prima ligă, un lot valoros și un antrenor foarte bun. Cu toate acestea, mergem acolo cu încredere. Meciul de astăzi îmi dă speranțe. Trebuie să fim foarte bine organizați și să jucăm cu curaj.

Se simte încă presiunea asupra băieților, pentru că nu reușim să obținem prima victorie. Mai avem mult de muncă împreună cu stafful tehnic. Trebuie să recunoaștem că, în acest moment, nu avem un jucător care să poată decide de unul singur un meci. De aceea, trebuie să ne concentrăm pe unitatea grupului și pe calitățile pe care le au jucătorii din lot.

Se vede că echipa nu a ajuns încă la potențialul maxim. După meciul cu Dinamo și după cel de astăzi, unii jucători au fost foarte obosiți, iar alții au avut crampe musculare. Asta înseamnă că, din punct de vedere fizic, nu suntem încă pregătiți sută la sută. Și eu trebuie să gestionez mai echilibrat lotul și să evaluez mai atent capacitatea fizică a jucătorilor.

Totuși, în ultimele două meciuri, intensitatea recuperării mingii în jumătatea adversă s-a dublat față de perioada anterioară. Se vede că echipa este în progres, dar, din punct de vedere fizic, ne aflăm deocamdată la aproximativ 70–80% din potențial”, a mai spus tehnicianul sătmărean.

Declarațiile sale arată că noul staff tehnic urmărește nu doar rezultatele imediate, ci și îmbunătățirea organizării, a intensității jocului și a capacității echipei de a susține un ritm ridicat pe durata celor 90 de minute. Rămâne însă problema esențială: Olimpia trebuie să transforme aceste progrese în victorii.

Situația lui Jimmy Mwanga, clarificată de antrenor

Întrebat la conferința de presă despre situația lui Jimmy Mwanga, Ilyés Róbert a precizat că jucătorul a fost nevoit să se deplaseze în Egipt pentru a rezolva o problemă de natură financiară.

Potrivit antrenorului, Mwanga nu va face parte din lotul Olimpiei nici pentru partida din deplasare cu Chindia Târgoviște. Absența sa reprezintă încă un element pe care stafful tehnic trebuie să-l gestioneze în pregătirea următoarei confruntări.

Un punct câștigat, dar drumul spre salvare rămâne lung

CSM Olimpia Satu Mare încheie etapa a zecea fără victorie, cu șase rezultate de egalitate și patru înfrângeri. Remiza cu Metalul Buzău păstrează echipa într-o situație delicată, iar duelul cu Chindia Târgoviște devine o nouă oportunitate de a încerca să schimbe cursul sezonului.

Dincolo de rezultat, partida de sâmbătă a arătat o echipă mai insistentă în anumite momente, capabilă să pună presiune și să-și creeze ocazii. Nu a fost suficient pentru victorie, însă reprezintă un punct de plecare pentru noul antrenor.

Olimpia are nevoie acum de continuitate, de echilibru fizic și, mai ales, de eficiență în fața porții. Atitudinea poate câștiga aplauzele publicului, dar punctele care să scoată echipa din zona periculoasă a clasamentului vor veni doar atunci când efortul se va concretiza în goluri.

LIGA 2 CASA PARIURILOR – SEZON REGULAR

Etapa a 10-a

CSM Olimpia Satu Mare – Metalul Buzău 0–0

CSM Olimpia Satu Mare: Vlad Muțiu – Eduard Dănilă (78’ Matei Marin), Cornel Ardei, José Elo, Cătălin Oanea (căpitan), Mickaël Panos, Alin Boțogan (68’ Bara Levente), Liviu Drăghiceanu (78’ Cosmin Zamfir), Mateo Miclăuș (82’ Gheorghe Carpa), Vida Kristopher, Sergiu Jurj (68’ Denis Golda).

Stadion: „Olimpia – Daniel Prodan”, Satu Mare.

Arbitru: Raul-Sebastian Bădărău (Hunedoara).

Arbitri asistenți: Marius Ionuț Matica (Bihor), Patrik Ștefan Sandu (Timiș).

Arbitru de rezervă: Raul-Oliviu Balaiban (Bihor).

Observator arbitri: Ioan Duma (Sibiu).

Delegat de joc: Ștefan Donciu (Covasna).

REZULTATELE ETAPEI A 10-A

Sâmbătă, 17 octombrie 2026

Concordia Chiajna – CSC 1599 Șelimbăr 5–0

CSC Dumbrăvița – FC Bihor Oradea 0–2

CSM Olimpia Satu Mare – Metalul Buzău 0–0

CSM Reșița – Cetatea Suceava 0–2

CSM Slatina – Unirea Slobozia 1–0

Popești-Leordeni – CS Afumați 2–0

Steaua București – Metaloglobus 0–0

Ștefănești – CS Dinamo 1–4

Râmnicu Vâlcea – Politehnica Timișoara 0–1

Duminică, 18 octombrie, ora 13:30

FC Bacău – Gloria Bistrița...........

Marți, 20 octombrie, ora 17:30

ASA Târgu Mureș – Chindia Târgoviște

ETAPA URMĂTOARE

Joi, 22 octombrie

FC Bihor Oradea – CSM Reșița

Sâmbătă, 24 octombrie

Metalul Buzău – Ștefănești

Unirea Slobozia – Concordia Chiajna

CS Dinamo – Popești-Leordeni

Cetatea Suceava – CSM Slatina

Gloria Bistrița – CSC Dumbrăvița

Politehnica Timișoara – FC Bacău

Duminică, 25 octombrie

CSC Șelimbăr – ASA Târgu Mureș

CS Afumați – Steaua București

Chindia Târgoviște – CSM Olimpia Satu Mare

Luni, 26 octombrie

Metaloglobus – SCM Râmnicu Vâlcea