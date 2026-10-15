V-am rămas dator de săptămâna trecută cu câteva date despre fotbalul nostru feminin la nivel de naționale. Fetele mari ale lui Pedrazzini au pierdut ambele meciuri cu naționala Norvegiei (0-2 aici și 0-6). Nici de la junioare n-avem vești bune. La sub 19 ani echipa lui Constantin Olariu după o victorie încurajatoare cu Kazahstanul (6-1) au urmat un egal cu Malta (1-1) și o înfrângere cu Cehia (1-3) rezultate care ne-au eliminat din cursa pentru Euro 2027.

Fetele sub 17 ani aflate sub mâna lui Ionuț Florea ar fi avut o sarcină mai ușoară la prima vedere. Pentru runda a doua de calificare la Euro 2027 ar fi suficient să luăm locul trei din grupa de patru în care ne aflăm, dar înfrângerile de până acum, 0-3 acasă cu Scoția și 0-4 în Finlanda ne obligă să ne disputăm acest loc cu Ucraina, aflată și ea cu 0 puncte după primele două etape. Golaverajul deocamdată ne dezavantajează.





Interesantă această etapă a unsprezecea. Nici un meci egal. De patru ori s-au impus oaspeții și de patru ori gazdele. Dacă luăm în considerare și victoria musafirilor din restanță ajungem la concluzia că vizitatorii au ieșit în avantaj cu un golaveraj total de 13-14. Hunedoara - Voluntari 3-2 într-un debut spectaculos al castelanilor pe terenul din Valea Jiului; Sepsi - Dinamo 0-2, victoria s-ar fi obținut și fără ajutorul arbitrajului; Botoșani - Arad 2-0 din răsfăț; FCSB - Oțelul 1-0 cu un reviriment al jocului de ambele părți; Miercurea Ciuc - Craiova 0-1 cu gândul la meciul cu Getafe; Farul - Petrolul 3-1 în lupta pentru un loc în grupa campionat; Argeș - CFR 0-1 cu impicația Fortunei; „U” - Rapid 3-4 într-o încheiere apoteotică a etapei.





Avem în față etapa a douăsprezecea. Primele cinci clasate joacă acasă. Următoarele șase în deplasare. Mai trebuie să spunem la ce ne așteptăm? Normal ar fi să avem un record de goluri marcate acasă. Până acum cele mai multe s-au înscris în etapa a zecea, când gazdele au perforat de 20 de ori porțile adverse. Dintre oaspeți doar deziluziile de până acum din Cluj și București sunt mai bine clasate decât amfitrionii lor.



Craiova - Constanța (duminică, ora 21,00) Derbiul etapei. Oltenii nu au meci ușor. Vor fi și mai obosiți după meciul cu Getafe. Pe de altă parte „Moțul” arată că a trecut repede peste perioada de acomodare la noua echipă și s-a obișnuit cu briza mării. O partidă de urmărit.



Rapid - Hunedoara (sâmbătă, ora 21,30) Pancu le-a atras atenția alor lui chiar imediat după victoria strălucitoare de la Cluj că meciul următor nu este o joacă. Maxim și castelanii lui oricând se pot ridica, prin joc, la nivelul echipelor din fruntea clasamentului. Drept e că mai au și sincope.



Dinamo - Botoșani (vineri, ora 21,00) Cred că moldovenii vor trage cu dinții să obțină măcar un rezultat de egalitate. Nu cred că vor reuși, iar dacă mușcă prea adânc rămân și fără dantură (s-ar putea întoarce cu câteva cartonașe roșii obținute pe teren sau pe bancă).



Ploiești - Sf. Gheorghe (sâmbătă, ora 17,15) Ambele echipe sunt pe locuri superioare atât lotului avut la dispoziție cât și valorii componenței lui. Sperăm să avem parte de un meci frumos. Voi ține cu secuii.



„U” - Pitești (luni, ora 18,00) Urmează descătușarea? Argeșenii sunt periculoși pentru că nu au nimic de pierdut. Bergodi cu studenții lui sunt favoriți, cele opt locuri și șapte puncte care despart cele două echipe sunt edificatoare în acest sens.



Arad - CFR (duminică, ora 18,15) Meci de tradiție dintre cele două centre universitare. Nici Someșul nu se varsă în Mureș și nici Mureșul în Someș. Să vedem care are debitul mai mare la ora meciului. Nu de alta dar simțim nevoia să ne adăpăm cu fotbal aici, la noi, la poalele Carpaților, căci prin Scandinavia nu prea avem șanse. Norvegienii, finlandezii și suedezii ne spulberă pe unde ne prind.



Voluntari - FCSB (luni, ora 21,00) Joc între două echipe cu obiective diferite. Fiecare dintre ele se uită mai mult spre etapa viitoare, considerând că acest meci trebuie doar bifat. Să fie chiar așa? Să avem parte de o lipsă de orgoliu din partea gazdelor și de o superioritate pe toate planurile a oaspeților?



Galați - Miercurea Ciuc (vineri, ora 18) Cenușăreasa etapei. După fotbalul arătat etapa trecută de dunăreni în fața FCSB-ului se pare că noul antrenor al lor a găsit repede hibele din jocul oțelarilor și vor părăsi cât de curând subsolul clasamentului. Etapa trecută ciucanii au folosit pentru prima oară doar patru jucători din Ungaria la debutul meciului. Să fie un semn de normalizare?



Opriți războaiele!