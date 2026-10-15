Oașul-CSM II Olimpia, derby-ul ultimei etape a turului, în Liga a 4 a ELITE

Sport 15.10.2026 17:07
Oașul-CSM II Olimpia, derby-ul ultimei etape a turului, în Liga a 4 a ELITE
Liga a IV-a Elite – DENDIAROM, etapa a 7-a

Sâmbătă, 17 octombrie
14:00 – Oașul 1969 – CSM Olimpia II (seniori)
14:00 – CSM Victoria Carei – Someșul Odoreu (seniori)
16:00 – CSM Victoria Carei – Someșul Odoreu (juniori)
Duminică, 18 octombrie
13:00 – Talna Orașu Nou – Recolta Dorolț (juniori)
13:00 – Turul Micula – Voința Lazuri (juniori)
15:00 – Turul Micula – Voința Lazuri (seniori)
Talna Orașu Nou – Recolta Dorolț, meciul de seniori, amânat.

Liga a IV-a, Seria A – etapa a 7-a
Sâmbătă, 17 octombrie
15:00 – Fortuna Căpleni – Ciumești (seniori)
13:00 – Kneho Urziceni – Frohlich Foieni (juniori)
15:00 – Kneho Urziceni – Frohlich Foieni (seniori)
Duminică, 18 octombrie
13:00 – Stăruința Berveni – Recolta Sanislău (juniori)
15:00 – Stăruința Berveni – Recolta Sanislău (seniori)
15:00 – Schwaben Kalmandi Cămin – Platanul Marna (seniori)
Liga a IV-a, Seria B – etapa a 7-a
Programul transmis este pentru 10 și 11 octombrie.

Sâmbătă, 10 octombrie
16:00 – Voința Turț – Diferit SM (seniori)
Duminică, 11 octombrie
15:00 – Înfrățirea Tarna Mare – Sportul Botiz (seniori)
15:00 – Someșul Cărășeu – Dacia Medieșu Aurit (seniori)
Victoria Apa – STA 
Liga a IV-a, Seria C – etapa a 7-a
Sâmbătă, 17 octombrie
15:00 – Someșul Oar – Victoria Petrești (seniori)
Duminică, 18 octombrie
15:00 – Dacia Supur – Cetate 800 Ardud (seniori)
13:00 – Crasna Moftinu Mic – Real Andrid (juniori)
15:00 – Crasna Moftinu Mic – Real Andrid (seniori)
15:00 – Vulturii Santău – Unirea Pișcolt (seniori)
Liga a V-a – etapa a 6-a, retur
Programul transmis este pentru duminică, 11 octombrie.
12:00 – Olimpia Domănești – Livada (seniori)
Alte precizări:
Prietenia Crucişor – Voința Babța: amânat.
Viitorul Viile Satu Mare – Voința Lazuri II Bercu: nu se dispută.

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