Piața Libertății va găzdui 30 de căsuțe în perioada 27 noiembrie 2026 – 4 ianuarie 2027, iar înscrierile se fac exclusiv online

Pregătirile pentru Târgul de Crăciun din Satu Mare au intrat în linie dreaptă, iar producătorii, comercianții și artizanii care doresc să participe la eveniment mai au la dispoziție doar câteva zile pentru a-și depune solicitările. Viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan Ilieș, a anunțat că înscrierile se încheie marți, 20 octombrie 2026, la ora 16:00. Ediția din acest an va aduce în Piața Libertății 30 de căsuțe dedicate bunătăților tradiționale, dulciurilor, produselor artizanale și articolelor specifice sărbătorilor de iarnă.

30 de căsuțe în Piața Libertății

Târgul de Crăciun din Satu Mare se va desfășura în perioada 27 noiembrie 2026 – 4 ianuarie 2027, transformând Piața Libertății într-un spațiu dedicat produselor și tradițiilor specifice sezonului de iarnă.

Cele 30 de căsuțe vor fi destinate producătorilor și comercianților de bunătăți tradiționale, dulciuri și alte specialități, dar și meșterilor populari și artizanilor care realizează suveniruri și articole tematice pentru sărbători.

Participarea le va oferi comercianților oportunitatea de a-și prezenta produsele în cadrul unuia dintre evenimentele organizate în municipiu în perioada sărbătorilor de iarnă.

Înscrierile se încheie pe 20 octombrie

Potrivit anunțului transmis de viceprimarul Cristina Tămășan Ilieș, solicitările de participare se depun exclusiv online, până marți, 20 octombrie 2026, ora 16:00.

Formularul de înscriere este disponibil la următorul link:

Completează formularul de înscriere la Târgul de Crăciun 2026

Solicitările vor fi prelucrate până la data de 27 octombrie 2026, iar ulterior comercianții vor primi răspunsurile prin e-mail.

Organizatorii îi încurajează pe cei interesați să respecte termenul-limită și să completeze formularul online în timp util, pentru a putea participa la ediția din acest an a Târgului de Crăciun din Satu Mare.