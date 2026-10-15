Primăria Medieșu Aurit a anunțat o campanie de vaccinare antirabică din octombrie până în decembrie, cu tarife de 30 și 50 de lei, în funcție de situația microcipării

Deținătorii de câini din comuna Medieșu Aurit trebuie să se pregătească pentru campania de vaccinare antirabică programată în perioada octombrie–decembrie. Medicul veterinar oficial Leghel Ioan se va deplasa din casă în casă pentru imunizarea animalelor, iar proprietarii vor trebui să asigure accesul la câini sau să stabilească o programare dacă nu sunt găsiți la domiciliu. Autoritățile locale au anunțat și tarifele serviciilor, reamintind că nerespectarea obligațiilor legale privind vaccinarea și microciparea poate atrage sancțiuni contravenționale.

Medicul veterinar va merge din casă în casă

Potrivit anunțului Primăriei comunei Medieșu Aurit, campania se va desfășura în perioada octombrie–decembrie, iar vaccinarea antirabică a câinilor este obligatorie conform legislației în vigoare.

Medicul veterinar Leghel Ioan va efectua deplasări la domiciliile proprietarilor pentru administrarea vaccinului. Cetățenii sunt rugați să fie prezenți acasă în perioada desfășurării campaniei și să faciliteze accesul la animale.

În cazul în care proprietarii nu vor fi găsiți la domiciliu, aceștia vor trebui să contacteze cabinetul veterinar în cel mai scurt timp, pentru a stabili o programare și intervalul orar în care pot fi găsiți.

Cât costă vaccinarea și microciparea câinilor

Tarifele anunțate pentru campania din comuna Medieșu Aurit sunt următoarele:

30 de lei pentru câinii deja microcipați. Prețul include manopera și vaccinul antirabic.

50 de lei pentru câinii care nu sunt microcipați. Prețul include manopera, vaccinul și procedura de microcipare.

Primăria avertizează că nerespectarea obligațiilor legale privind vaccinarea antirabică și microciparea câinilor poate fi sancționată cu amenzi contravenționale.

Pentru programări și informații suplimentare, proprietarii pot contacta medicul veterinar Leghel Ioan la numărul de telefon 0751 694 753.

Autoritățile le recomandă deținătorilor să nu amâne vaccinarea și să se asigure că animalele beneficiază de măsurile sanitare obligatorii, necesare pentru prevenirea rabiei și protejarea sănătății publice.