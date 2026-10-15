Comunitatea ortodoxă din Oar se va reuni sâmbătă, 17 octombrie, pentru un eveniment religios important, legat de lucrările realizate la biserica satului

Credincioșii din Oar, comuna Vetiș, vor trăi un moment deosebit în viața comunității ortodoxe, odată cu vizita Preasfințitului Părinte Timotei Sătmăreanul. Ierarhul va oficia Sfânta Liturghie la Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, va târnosi Sfânta Masă și va binecuvânta lucrările de reorganizare a Sfântului Altar și de înnoire a picturii. Evenimentul va reuni comunitatea în jurul bisericii care a traversat aproape un secol de istorie, păstrând vie credința ortodoxă în localitate.

Sfânta Liturghie, oficiată de Preasfințitul Timotei Sătmăreanul

Slujba religioasă va avea loc sâmbătă, 17 octombrie, în ziua în care Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfântul Prooroc Oseea și pe Sfântul Cuvios Mucenic Andrei Criteanul.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul va liturghisi și va rosti predica în fața credincioșilor prezenți, alături de preotul paroh Iosif Coți. Un moment central al evenimentului îl va reprezenta târnosirea Sfintei Mese, precum și binecuvântarea lucrărilor realizate la Sfântul Altar și a picturii bisericii.

Pentru Parohia Oar, care are hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, evenimentul va marca o etapă importantă în viața spirituală a comunității și în procesul de înfrumusețare și reorganizare a lăcașului de cult.

Potrivit datelor parohiale, comunitatea ortodoxă din Oar numără 439 de credincioși, care păstrează legătura cu biserica și tradițiile religioase ale localității.

O biserică ridicată prin efortul comunității, cu o istorie de aproape un secol

Istoria actualei biserici ortodoxe din Oar a fost precedată de existența unui alt lăcaș de cult, construit în anul 1875, prin contribuția credincioșilor din localitate și din satele aparținătoare. Prima biserică purta hramul „Sfântul Gheorghe”, însă fusese ridicată în afara vetrei satului și a fost demolată în anul 1935.

Construcția actualei biserici s-a desfășurat între anii 1935 și 1937, pe un teren intravilan primit în urma reformei agrare. Pentru realizarea proiectului, comunitatea a beneficiat și de sprijin financiar din partea statului, în valoare de 35.000 de lei.

La încheierea lucrărilor, în anul 1937, biserica a fost binecuvântată de un delegat chiriarhal și a primit hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, păstrat până în prezent.

Lăcașul de cult a trecut prin mai multe etape de înnoire. În anul 1968, a fost înzestrat cu un iconostas, iar interiorul a fost pictat. Tot atunci, biserica a fost târnosită de episcopul Valerian al Oradiei. Trei ani mai târziu, în 1971, lăcașul a fost vizitat de Preasfințitul Vasile Coman, episcop al Oradiei, iar în 1973 au fost realizate electrificarea bisericii și montarea unui candelabru.

Slujba din 17 octombrie va continua astfel povestea unei biserici construite și întreținute prin eforturile comunității, reprezentând un nou moment de rugăciune și comuniune pentru credincioșii din Oar.