Stațiunea Turistică Tășnad a primit Premiul Special al Juriului la ediția din 2026 a Premiilor Turismului Balnear și de Wellness din România, desfășurată la Covasna

Vești bune pentru turismul sătmărean! Stațiunea Turistică Tășnad a fost recompensată cu Premiul Special al Juriului în cadrul Premiilor Turismului Balnear și de Wellness din România, ediția 2026, organizate la Covasna. Distincția a fost anunțată miercuri, 14 octombrie, de reprezentanții stațiunii, care au descris această recunoaștere drept o motivație suplimentară pentru continuarea promovării destinației. Premiul a adus în atenție potențialul turistic al Tășnadului și eforturile depuse pentru creșterea vizibilității stațiunii.

Premiu special pentru stațiunea din județul Satu Mare

Distincția obținută la evenimentul național a reprezentat un moment de apreciere pentru Stațiunea Turistică Tășnad, cunoscută pentru potențialul său balnear și pentru oportunitățile de relaxare oferite vizitatorilor.





În mesajul publicat după anunțarea rezultatului, reprezentanții stațiunii au transmis că premiul le-a oferit un motiv în plus să continue eforturile de promovare a destinației.

„O distincție care ne onorează și ne motivează să continuăm să promovăm frumusețea și potențialul stațiunii noastre”, au transmis aceștia.

Totodată, reprezentanții Tășnadului au mulțumit OPTBR pentru apreciere și pentru recunoașterea potențialului turistic al stațiunii.

Mulțumiri pentru cei care au contribuit la promovarea Tășnadului

În mesajul făcut public, Viorel Malanca și Radu Big au fost menționați pentru contribuția, sprijinul și implicarea lor în promovarea Stațiunii Turistice Tășnad.





Reprezentanții stațiunii au anunțat că vor continua acțiunile menite să crească vizibilitatea destinației și să atragă un număr cât mai mare de vizitatori.

Premiul obținut la Covasna a constituit astfel o recunoaștere pentru Tășnad în cadrul unui eveniment dedicat turismului balnear și de wellness din România, oferind un nou prilej de promovare a potențialului turistic al județului Satu Mare.