La Satu Mare, parcul se reabilitează, iar centrul se deconectează!

Locale 15.10.2026 17:58
La Satu Mare, parcul se reabilitează, iar centrul se deconectează!

La reabilitarea Parcului Lucaciu din Satu Mare, un „Dorel” a demonstrat că modernizarea urbană poate avea și efecte secundare: a tăiat un cablu de alimentare cu energie electrică și a lăsat centrul orașului fără curent mai bine de o oră!

Nu s-a lucrat la lumina lumânărilor, fiindcă incidentul s-a produs ziua, dar activitățile din zonă au fost serios perturbate. Probabil că omul a confundat cablul electric cu o rădăcină rebelă care încurca amenajarea parcului.

Ce atâta bătaie de cap cu planuri, verificări și identificarea rețelelor subterane? Dorel a venit, a tăiat și a rezolvat! Nu neapărat problema pentru care fusese trimis, dar sigur a creat una nouă.

La Satu Mare, parcul se reabilitează, iar centrul se deconectează! Dacă acesta este progresul, următoarea etapă ar putea fi oprirea apei, ca să se bucure toată lumea de pachetul complet de modernizare.

Bravo, Dorel! Ai demonstrat că, uneori, pentru a opri activitatea unui întreg centru urban, nu ai nevoie de o decizie administrativă. E suficientă o pereche de clești și un cablu tăiat!

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