Aeroportul Internațional Satu Mare va produce energie electrică pentru consum propriu, printr-o centrală fotovoltaică de 0,95 MW și un sistem de stocare de peste 2 MWh, investiția beneficiind de finanțare europeană

Un pas important spre independența energetică a Aeroportului Internațional Satu Mare! Investiția, în valoare totală de peste 11,7 milioane de lei, va permite producerea și stocarea energiei electrice din surse regenerabile, cu scopul reducerii costurilor și al dependenței de rețeaua publică. Proiectul va fi realizat cu sprijin financiar din Fondul pentru Modernizare, care va acoperi peste 8 milioane de lei din valoarea totală. Contractul de finanțare a fost semnat la 29 septembrie 2026, iar implementarea a fost prevăzută pentru o perioadă de 24 de luni.

Peste 8 milioane de lei, finanțare pentru investiție

Aeroportul Satu Mare RA, în calitate de beneficiar, a semnat contractul de finanțare nr. 21 din 29 septembrie 2026 pentru proiectul „Instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu capacitatea de stocare integrată la Aeroportul Satu Mare”, identificat prin codul SMIS 365568.

Valoarea totală a investiției a fost stabilită la 11.776.414,04 lei, inclusiv TVA, iar finanțarea maximă asigurată prin Fondul pentru Modernizare se ridică la 8.074.096,36 lei.

Proiectul a fost inclus în Programul-cheie 9 – Eficiență energetică în transporturi, destinat reducerii emisiilor de dioxid de carbon prin eficiență energetică și utilizarea unor tehnologii noi. Perioada de implementare a fost stabilită la 24 de luni de la semnarea contractului.

Centrală de 0,95 MW și sistem de stocare de 2,070 MWh

Componenta principală a investiției va consta în construirea unei centrale fotovoltaice cu o putere instalată de 0,95 MW. Energia produsă va fi utilizată exclusiv pentru consumul propriu al aeroportului, contribuind la diminuarea cantității de electricitate achiziționate din rețeaua publică.

Proiectul va include și un sistem de stocare a energiei electrice cu o capacitate de 2,070 MWh, care va permite acumularea energiei produse și utilizarea acesteia în funcție de necesități.

Potrivit datelor prezentate de beneficiar, producția medie anuală estimată va ajunge la 1.065,183 MWh, iar producția totală estimată pentru perioada de referință a proiectului va fi de 21.303,66 MWh.

Amplasamentul investiției va ocupa o suprafață de 632.189 de metri pătrați, situată în extravilanul comunei Viile Satu Mare, județul Satu Mare.

Prin această investiție, Aeroportul Internațional Satu Mare va urmări creșterea ponderii energiei regenerabile în consumul propriu, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și îmbunătățirea securității energetice. Sistemul de producție și stocare va putea contribui, totodată, la o gestionare mai eficientă a consumului și la diminuarea expunerii la fluctuațiile prețurilor energiei.