Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor și inspectorii sanitar-veterinari au verificat condițiile în care erau ținuți câinii fără stăpân

Adăpostul public pentru câinii fără stăpân din municipiul Carei a fost verificat marți, 14 octombrie, de polițiștii sătmăreni, în cadrul unei acțiuni dedicate respectării legislației privind protecția și bunăstarea animalelor. Controlul s-a desfășurat împreună cu reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare și a vizat condițiile de adăpostire, îngrijirea animalelor și respectarea obligațiilor legale de către administratorii unității. Verificările făcute de autorități s-au înscris într-o serie de acțiuni prin care se urmărea prevenirea neglijării și a suferinței animalelor.

Hrana, apa și starea de sănătate a câinilor, în atenția autorităților

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au desfășurat activitățile de control împreună cu reprezentanții DSVSA Satu Mare, pentru a verifica respectarea prevederilor legale în adăpostul public din Carei.

În cadrul verificărilor, autoritățile au urmărit condițiile în care erau adăpostiți și îngrijiți câinii, asigurarea hranei și a apei, precum și starea de sănătate a exemplarelor canine. De asemenea, au fost vizate obligațiile legale care reveneau persoanelor responsabile de administrarea adăpostului.

Controalele vor continua și la persoanele care dețin câini

Acțiunile autorităților nu se vor limita la adăposturile publice. În perioada următoare, polițiștii au anunțat că vor continua verificările atât în adăposturile de animale, cât și la persoanele fizice și juridice care dețin câini.

Scopul acestor controale va fi verificarea modului în care sunt respectate obligațiile privind adăpostirea, hrănirea, îngrijirea și protecția animalelor, astfel încât acestea să beneficieze de condiții corespunzătoare.

Activitățile se desfășoară în baza Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, a OUG nr. 155/2001 și a HG nr. 1.059/2013, precum și a celorlalte acte normative aplicabile.

Reprezentanții IPJ Satu Mare au reamintit că deținerea unui animal presupune responsabilitate și respectarea obligațiilor legale. Prevenirea situațiilor de neglijare și suferință depinde atât de intervenția autorităților, cât și de implicarea celor care au în grijă animale.

Deocamdată, comunicatul IPJ Satu Mare nu a precizat dacă, în urma controlului de la Carei, au fost constatate nereguli sau au fost aplicate sancțiuni.



