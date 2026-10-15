Crucea Roșie Satu Mare organizează vineri, 16 octombrie, demonstrații de resuscitare și activități de informare privind primul ajutor, în cadrul unui eveniment dedicat salvării de vieți

Un gest făcut la timp poate face diferența dintre viață și moarte, iar câteva cunoștințe de prim ajutor pot deveni esențiale într-o situație de urgență. Sătmărenii sunt invitați să descopere cum pot interveni atunci când o persoană are nevoie de ajutor, în cadrul Maratonului Resuscitării organizat de Crucea Roșie Română – Filiala Satu Mare. Evenimentul va avea loc vineri, 16 octombrie 2026, la Shopping City Satu Mare, cu ocazia Zilei Mondiale a Resuscitării.

Demonstrații de resuscitare, la Shopping City Satu Mare

Acțiunea se va desfășura între orele 15:00 și 17:00, la centrul comercial de pe strada Careiului nr. 17. Voluntarii Crucii Roșii vor susține demonstrații de resuscitare și le vor prezenta participanților tehnici și noțiuni importante de prim ajutor.

Scopul evenimentului este de a aduce informațiile esențiale mai aproape de comunitate și de a încuraja cât mai mulți oameni să învețe manevrele care, aplicate corect și la timp, pot contribui la salvarea unei vieți.

Fiecare secundă contează

Reprezentanții Crucii Roșii Satu Mare au subliniat importanța intervenției rapide și a cunoașterii tehnicilor de resuscitare, mai ales în situațiile în care fiecare secundă poate conta.

„Un gest făcut la timp poate salva o viață, iar curajul de a interveni începe cu informarea și învățarea. Fiecare dintre noi poate avea ocazia să facă diferența atunci când cineva are nevoie de ajutor”, au transmis organizatorii.

Prin organizarea Maratonului Resuscitării, Crucea Roșie își propune să încurajeze implicarea cetățenilor și să arate că pregătirea pentru situații de urgență nu este doar responsabilitatea specialiștilor. Participarea la demonstrații le poate oferi sătmărenilor informații utile despre modul în care pot reacționa atunci când sunt martorii unei urgențe.



