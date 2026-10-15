Weekendul de Carte a debutat astăzi la Satu Mare!

Locale 15.10.2026 18:37
Weekendul de Carte a debutat astăzi la Satu Mare!
Weekendul de Carte a debutat astăzi la Satu Mare!
Weekendul de Carte a debutat astăzi la Satu Mare!
Weekendul de Carte a debutat astăzi la Satu Mare!
Weekendul de Carte a debutat astăzi la Satu Mare!
Weekendul de Carte a debutat astăzi la Satu Mare!
Weekendul de Carte a debutat astăzi la Satu Mare!
Weekendul de Carte a debutat astăzi la Satu Mare!
Weekendul de Carte a debutat astăzi la Satu Mare!

8 imagini in galerie

Casa Meșteșugarilor din Satu Mare s-a transformat în locul de întâlnire al iubitorilor de lectură, al autorilor și al celor dornici să descopere noi povești și apariții editoriale.

La deschiderea primei ediții a evenimentului Weekendul de Carte, au participat și vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca și Cătălin Filip,  precum și viceprimarii Cristina Tămășan Ilieș și Raul Băbțan, care au apreciat demersul de a aduce cărțile mai aproape de public și de a încuraja lectura, în special în rândul tinerilor.

Până în 17 octombrie, cititorii sunt așteptați cu noutăți editoriale, întâlniri cu autori, prezentări de carte și ateliere pentru toate vârstele. Dacă că sunteți în căutarea unei cărți care să vă surprindă, Weekendul de Carte vă așteaptă să-i treceți pragul. Uneori, o poveste bună începe chiar cu o simplă răsfoire!
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