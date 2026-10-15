Poate vine prima victorie!

CSM Olimpia Satu Mare joacă sâmbătă, acasă, cu Metalul Buzău. Suporterii sunt așteptați pe stadionul „Olimpia – Daniel Prodan”, de la ora 11:00, pentru a susține echipa în căutarea primului succes din acest sezon al Ligii 2.
După remiza spectaculoasă, 2-2, cu CS Dinamo București, sătmărenii speră să spargă gheața chiar în fața propriilor suporteri. Va fi primul meci de acasă cu Robert Ilyeș pe banca tehnică, iar un rezultat pozitiv ar putea da un nou impuls echipei, aflată pe locul 20, cu doar 5 puncte după nouă etape.
Misiunea nu va fi ușoară. Metalul Buzău ocupă locul 7, cu 17 puncte, și vine după victoria cu 1-0 în fața celor de la ASA Târgu Mureș. Totuși, sătmărenii au un motiv de încredere: în sezonul trecut, Olimpia s-a impus cu 1-0 în duelul direct disputat la Buzău.
Acum, echipa are nevoie și de sprijinul tribunelor. Sâmbătă, de la ora 11:00, suporterii sunt chemați pe stadion pentru a împinge Olimpia spre prima victorie a campionatului. Biletele costă între 25 și 60 de lei pentru gazde, iar copiii beneficiază de un tarif de 10 lei în sectorul familiilor.
Liga 2 – programul etapei a 10-a
Sâmbătă, 17 octombrie, ora 11:00
CSC Dumbrăvița – FC Bihor Oradea
Steaua București – Metaloglobus
ACSM Reșița – Cetatea Suceava
CSM Slatina – Unirea Slobozia
CSL Ștefăneștii de Jos – CS Dinamo București
CSM Olimpia Satu Mare – Metalul Buzău
Concordia Chiajna – CSC Șelimbăr
SC Popești-Leordeni – CS Afumați
Sâmbătă, 17 octombrie, ora 12:30
SCM Râmnicu Vâlcea – Știința Poli Timișoara
Duminică, 18 octombrie, ora 13:30
FC Bacău – CS Gloria Bistrița
Marți, 20 octombrie, ora 17:30
AFC ASA Târgu Mureș – Chindia Târgoviște
Clasament înaintea etapei a 10-a
1.CSM Slatina – 22 puncte
2.Poli Timișoara – 21 puncte
3.CSM Reşiţa – 21 puncte
4.Chindia Târgovişte – 18 puncte
5.Popeşti Leordeni – 18 puncte
6.CS Afumaţi – 17 puncte
7.Metalul Buzău – 17 puncte
8.FC Bacău – 15 puncte
9.Cetatea Suceava – 15 puncte
10.Concordia Chiajna – 15 puncte
11.CS Gloria Bistriţa – 15 puncte
12.FC Bihor – 12 puncte
13.FC Metaloglobus – 11 puncte
14.SCM Rm. Vâlcea – 11 puncte
15.ASA Tg. Mureş – 11 puncte
16.Unirea Slobozia – 7 puncte
17.Steaua Bucureşti – 6 puncte
18.CSC Şelimbăr – 6 puncte
19.CSL Ştefăneşti – 6 puncte
20.CSM Olimpia Satu Mare – 5 puncte
21.CS Dinamo Bucureşti – 4 puncte
22.CSC Dumbrăviţa – 3 puncte MingiFotbal