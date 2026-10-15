Poate vine prima victorie!

CSM Olimpia Satu Mare joacă sâmbătă, acasă, cu Metalul Buzău. Suporterii sunt așteptați pe stadionul „Olimpia – Daniel Prodan”, de la ora 11:00, pentru a susține echipa în căutarea primului succes din acest sezon al Ligii 2.





După remiza spectaculoasă, 2-2, cu CS Dinamo București, sătmărenii speră să spargă gheața chiar în fața propriilor suporteri. Va fi primul meci de acasă cu Robert Ilyeș pe banca tehnică, iar un rezultat pozitiv ar putea da un nou impuls echipei, aflată pe locul 20, cu doar 5 puncte după nouă etape.

Misiunea nu va fi ușoară. Metalul Buzău ocupă locul 7, cu 17 puncte, și vine după victoria cu 1-0 în fața celor de la ASA Târgu Mureș. Totuși, sătmărenii au un motiv de încredere: în sezonul trecut, Olimpia s-a impus cu 1-0 în duelul direct disputat la Buzău.

Acum, echipa are nevoie și de sprijinul tribunelor. Sâmbătă, de la ora 11:00, suporterii sunt chemați pe stadion pentru a împinge Olimpia spre prima victorie a campionatului. Biletele costă între 25 și 60 de lei pentru gazde, iar copiii beneficiază de un tarif de 10 lei în sectorul familiilor.

Liga 2 – programul etapei a 10-a

Sâmbătă, 17 octombrie, ora 11:00

CSC Dumbrăvița – FC Bihor Oradea

Steaua București – Metaloglobus

ACSM Reșița – Cetatea Suceava

CSM Slatina – Unirea Slobozia

CSL Ștefăneștii de Jos – CS Dinamo București

CSM Olimpia Satu Mare – Metalul Buzău

Concordia Chiajna – CSC Șelimbăr

SC Popești-Leordeni – CS Afumați



Sâmbătă, 17 octombrie, ora 12:30

SCM Râmnicu Vâlcea – Știința Poli Timișoara

Duminică, 18 octombrie, ora 13:30

FC Bacău – CS Gloria Bistrița

Marți, 20 octombrie, ora 17:30

AFC ASA Târgu Mureș – Chindia Târgoviște



Clasament înaintea etapei a 10-a

1.CSM Slatina – 22 puncte

2.Poli Timișoara – 21 puncte

3.CSM Reşiţa – 21 puncte

4.Chindia Târgovişte – 18 puncte

5.Popeşti Leordeni – 18 puncte

6.CS Afumaţi – 17 puncte

7.Metalul Buzău – 17 puncte

8.FC Bacău – 15 puncte

9.Cetatea Suceava – 15 puncte

10.Concordia Chiajna – 15 puncte

11.CS Gloria Bistriţa – 15 puncte

12.FC Bihor – 12 puncte

13.FC Metaloglobus – 11 puncte

14.SCM Rm. Vâlcea – 11 puncte

15.ASA Tg. Mureş – 11 puncte

16.Unirea Slobozia – 7 puncte

17.Steaua Bucureşti – 6 puncte

18.CSC Şelimbăr – 6 puncte

19.CSL Ştefăneşti – 6 puncte

20.CSM Olimpia Satu Mare – 5 puncte

21.CS Dinamo Bucureşti – 4 puncte

22.CSC Dumbrăviţa – 3 puncte MingiFotbal

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