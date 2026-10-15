Unirea Tășnad caută a doua victorie

Sport 15.10.2026 21:24
Unirea Tășnad caută a doua victorie
Liga a 3-a


După succesul cu 1-0 în fața Viitorului Cluj, echipa pregătită de Cosmin Iuhas vrea să confirme și în deplasare. Sâmbătă, sătmărenii joacă pe terenul celor de la Transilvania Sport Academy, de la ora 15:00, și speră să obțină alte trei puncte în campionat. Victoria din etapa precedentă a dat un plus de încredere formației din Tășnad, care își propune să continue seria rezultatelor pozitive și să urce în clasament. Partida de la Transilvania Sport Academy reprezintă o nouă oportunitate pentru Unirea de a demonstra că poate aduna puncte și în deplasare.
Programul etapei
Vineri, 16 octombrie, ora 15:00
Unirea Dej – Crișul Sântandrei
Academica Recea – Sănătatea Cluj
Academia de Fotbal Viitorul Cluj – CSM Sighet
Sâmbătă, 17 octombrie, ora 15:00
SCM Zalău – Lotus Băile Felix
Bihorul Beiuș – Minaur Baia Mare
Transilvania Sport Academy – Unirea Tășnad

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