Familiile adoptatoare din Satu Mare s-au întâlnit la „Picnicul copilului adoptat”, la Baba Novac

Locale 17.10.2026 16:19
Familiile adoptatoare din Satu Mare s-au întâlnit la „Picnicul copilului adoptat”, la Baba Novac


Familiile adoptatoare din județul Satu Mare s-au reunit la Baba Novac, la cea de-a șaptea ediție a „Picnicului copilului adoptat”, un eveniment dedicat copiilor și părinților lor. La întâlnire a participat și președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba.

Pentru părinți, picnicul a fost o ocazie de a se cunoaște mai bine, de a împărtăși experiențe și de a găsi sprijin în rândul celor care trăiesc bucurii și provocări asemănătoare.

Copiii au avut prilejul să se joace împreună, să lege prietenii și să se bucure de activitățile în compania celorlalte familii.

Evenimentul a fost organizat de Direcția Generală pentru Protecția Copilului Satu Mare, împreună cu echipa de lucru a părinților adoptatori.

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