În perioada 12-15 octombrie 2026, consulul general al României la Szeged, Florin Vasiloni, a efectuat o vizită de lucru, în premieră, în județul (comitatul) Somogy, Ungaria, având ca obiectiv principal cunoașterea directă a situației comunităților de băieși din regiune, a particularităților identitare, lingvistice și culturale ale acestora. Programul a inclus întrevederi cu reprezentanți ai autoguvernărilor rome, autorități locale și membri ai comunităților băieșe din Kaposvár, Pálmajor și Ötvöskónyi, precum și o întrevedere cu primarul municipiului Kaposvár, reședința județului Somogy. Vizita a urmărit și evaluarea gradului de păstrare și transmitere a graiului băiaș, care este de fapt o formă a limbii române arhaice, identificarea provocărilor comunităților și explorarea interesului pentru eventuale legături culturale, educaționale și umane cu România.

La începutul vizitei, consulul general Florin Vasiloni a avut o întrevedere cu Bogdán Imre, președintele Autoguvernării Romilor din județul Somogy, absolvent al Universității din Pécs, specializarea romologie. Interlocutorul a prezentat situația demografică, lingvistică și identitară a populației rome din județ, cu accent asupra comunităților de băieși. Bogdán Imre a activat timp de șapte ani în cadrul Ministerului de Interne al Ungariei, unde a ocupat o funcție de director general în domeniul formării profesionale a adulților de etnie romă.

Potrivit acestuia, în județul Somogy trăiesc aproximativ 40.000 de persoane de origine băiașă, iar numărul băieșilor din Ungaria ar depăși cifra de 100.000 de persoane, o cifră reală situându-se între 100.000 și 150.000 de persoane, fără a putea preciza procentul celor care păstrează identitatea lingvistică. Bogdán Imre a menționat că în județul Somogy există cinci localități conduse de primari de origine băiașă. Consulul general Florin vasiloni a vizitat un centru de tip ”after-school”, coordonat de către Bogdán Imre, în care zilnic, frecventat de peste 50 de elevi membri ai comunității de băieși din Kaposvar, de condiție socială precară. Aceștia poartă nume caracterisice băieșilor, nume care se regăsesc și în România (Bogdan, Ignat, Balog, Buzaș, Orșoș).

Consulul general Florin Vasiloni a fost primit de către Szita Károly, primarul municipiului Kaposvár, reședința județului Somogy. Primarul a prezentat aspecte ale activității sale în administrația publică locală, precizând că ocupă funcția din anul 1994. Orașul derulează proiecte culturale și schimburi umane cu municipiul înfrățit Miercure-Ciuc. Consulul general Florin Vasiloni a subliniat nivelul bun al relațiilor bilaterale dintre România și Ungaria în actuala perioadă, precum și importanța dialogului și cooperării dintre cele două state.

În continuarea programului vizitei oficiale, consulul general Florin Vasiloni s-a deplasat în localitatea Pálmajor. Pálmajor este o localitate rurală situată la aproximativ 20 km de Kaposvár, devenită comună independentă în anul 1993, cu o comunitate băieșă compactă. Consulul general a fost primit de primarul Kalányos Zoltán, de origine băiașă, vorbitor fluent al graiului băiaș și președinte al Asociației Băieșilor din Pálmajor. La întâlnire au participat mai mulți reprezentanți ai comunității locale, toți cunoscători ai graiului băieș. Potrivit primarului, localitatea are 321 de locuitori, toți de origine băiașă și cunoscători ai graiului tradițional. Kalányos Zoltán a precizat că nici el, nici reprezentanții comunității prezenți la întâlnire nu au vizitat până în prezent România, dar ar primi cu interes organizarea unor deplasări. A exprimat, de asemenea, deschiderea pentru participarea copiilor și tinerilor vorbitori ai graiului băieș la tabere culturale și educaționale în România, pentru contact direct cu limba română contemporană și cunoașterea patrimoniului cultural românesc.

Consulul general Florin Vasiloni s-a deplasat în localitatea Ötvöskónyi, unde a fost primit de primarul comunei, doamna Szabad Erzsebet, ce aparținine comunității băieșe. La întrevedere a participat și Somogyi Csaba István, președintele Autoguvernării Romilor din localitate, alături de mai mulți reprezentanți ai comunității. Primăria și Autoguvernarea Romilor au pregătit un program cultural în onoarea diplomatului român care a vizitat în premieră localitatea. Potrivit interlocutorilor, în Ötvöskónyi trăiesc aproximativ 400 de persoane de origine băieșă. Adulții cunosc și vorbesc relativ bine graiul tradițional de origine românească, însă transmiterea către generațiile tinere întâmpină dificultăți.

Vizita a permis o evaluare directă, de natură calitativă, a situației comunităților băieșe din județul Somogy și a gradului de conservare a patrimoniului lor lingvistic de origine românească.