Lucrările pe DJ 193 avansează: se asfaltează drumul și se amenajează accesele la proprietăți

Locale 16.10.2026 12:11
Lucrările pe DJ 193 avansează: se asfaltează drumul și se amenajează accesele la proprietăți


Lucrările de modernizare a drumului județean DJ 193, pe traseul Satu Mare–Borlești–limita cu județul Maramureș, continuă pe tronsonul de aproape 40 de kilometri. În paralel cu asfaltarea, echipele lucrează la amenajarea acceselor către proprietăți și a șanțurilor pentru evacuarea apelor pluviale. 

Aceste intervenții sunt importante mai ales în localitățile traversate de drum: accesele amenajate vor permite intrarea în siguranță la proprietăți, iar șanțurile vor ajuta la colectarea și evacuarea apei de ploaie de-a lungul traseului.

Proiectul de modernizare este realizat cu sprijinul Uniunii Europene, prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027. 

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