



Șoferii sunt rugați să nu își lase mașinile parcate pe tronsonul Bulevardului Vasile Lucaciu cuprins între Piața Romană și Calea Traian, în intervalele anunțate pentru lucrările de suplimentare a rețelei de iluminat public. Parcările trebuie eliberate pe rând, câte o parte a bulevardului în fiecare zi.

Luni, 19 octombrie, între orele 08:30 și 15:30, trebuie eliberate locurile de parcare de pe partea dreaptă, cea pe care se află Muzeul Județean Satu Mare.

Marți, 20 octombrie, între orele 08:30 și 15:30, restricția privește locurile de pe partea stângă, cea pe care se află sediul Casei Județene de Pensii.

Autoritățile le mulțumesc conducătorilor auto pentru sprijin și îi îndeamnă să respecte intervalele indicate, astfel încât echipele să poată desfășura lucrările în zona parcărilor.