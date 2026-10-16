Seminar despre legăturile slovaco-române din învățământul sătmărean, deschis oficial la Satu Mare

Locale 16.10.2026 11:37
Seminar despre legăturile slovaco-române din învățământul sătmărean, deschis oficial la Satu Mare


Deschiderea oficială a seminarului „Legături slovaco-române în învățământul sătmărean din secolul XIX – Personalități” a avut loc vineri, 16 octombrie, la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare.

Evenimentul este organizat de Uniunea Democratică a Slovacilor din România, împreună cu Colegiul Național „Mihai Eminescu”, și aduce în atenție personalitățile și legăturile dintre comunitățile slovacă și română care au marcat educația sătmăreană în secolul al XIX-lea.

Seminarul oferă prilejul de a privi istoria învățământului local și prin contribuția comunităților care au trăit și au învățat împreună în această regiune. Invitația la eveniment este semnată de Adrian Miroslav Merka, președintele Uniunii Democratice a Slovacilor din România.

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