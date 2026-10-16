



Un bărbat de 31 de ani, din Dorolț, a fost reținut pentru 24 de ore după un accident produs joi dimineață, 15 octombrie, la intersecția variantei de ocolire DN 19H cu strada Careiului din municipiul Satu Mare.

Polițiștii au fost sesizați prin 112, la ora 07:21. Potrivit primelor verificări, șoferul ar fi pierdut controlul autoturismului, a lovit un indicator rutier, iar mașina a fost apoi proiectată într-un stâlp de iluminat public. Accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.

Testarea cu etilotestul a indicat 1,43 mg/l alcool pur în aerul expirat. Aceasta este valoarea măsurată în aerul expirat, nu rezultatul unei analize de sânge. Bărbatul a fost dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Satu Mare.

Cercetările continuă pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție pe parcursul procesului penal.