Deputatul PSD de Satu Mare a prezentat poziția partidului privind viitorul Executiv și a cerut măsuri pentru pensionari, mame și persoanele cu dizabilități

Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, a prezentat vineri, în cadrul unei conferințe de presă susținute la sediul partidului, decizia conducerii social-democrate privind intrarea la guvernare și susținerea Cabinetului propus de premierul desemnat Luca Niculescu. Acesta a vorbit despre prioritățile pe care PSD intenționa să le promoveze în noul Executiv, insistând asupra protejării categoriilor vulnerabile și a relansării economiei românești. În același timp, parlamentarul sătmărean a criticat măsurile adoptate în perioada guvernării Bolojan, despre care a afirmat că au afectat firmele românești, tinerii și persoanele cu venituri reduse. Mesajul transmis de Mircea Govor a fost că viitoarele decizii guvernamentale trebuiau să pună pe primul plan nevoile cetățenilor.

PSD a decis intrarea la guvernare: ce a transmis Mircea Govor

În cadrul conferinței de presă, Mircea Govor a anunțat că, în ședința Consiliului Politic Național al PSD desfășurată miercuri, social-democrații au votat pentru intrarea la guvernare și susținerea Cabinetului propus de premierul desemnat Luca Niculescu.

Deputatul sătmărean a precizat că PSD urma să dețină ministere importante și să participe la Executiv cu o echipă pe care a descris-o drept bine pregătită, cu experiență și orientată spre îmbunătățirea nivelului de trai al românilor.

„Mesajul nostru este simplu: politica trebuie să se facă pentru oameni, nu împotriva lor”, a declarat Mircea Govor, sintetizând direcția pe care partidul afirma că dorea să o urmeze în noua formulă guvernamentală.

Parlamentarul a susținut că participarea PSD la guvernare trebuia să fie însoțită de un program care să răspundă problemelor economice și sociale cu care se confruntau cetățenii. În viziunea prezentată de acesta, dezvoltarea economiei românești și protejarea veniturilor populației trebuiau să reprezinte obiective centrale ale viitorului Executiv.

Pensionarii, mamele și persoanele cu dizabilități, în centrul măsurilor cerute de PSD

Un punct important al declarațiilor l-a reprezentat critica la adresa măsurilor adoptate în perioada guvernării Bolojan. Mircea Govor a afirmat că acestea au afectat mediul de afaceri românesc, au redus oportunitățile pentru numeroși tineri și au pus presiune asupra persoanelor vârstnice, care întâmpinau dificultăți în achitarea facturilor și în cumpărarea medicamentelor.

Deputatul PSD a susținut că efectele măsurilor economice s-au resimțit în rândul mai multor categorii sociale și a pledat pentru corectarea situațiilor pe care le-a considerat nedrepte.

Printre prioritățile prezentate s-au numărat revenirea la un sprijin adecvat pentru pensionari, mame și persoanele cu dizabilități, precum și respectarea drepturilor cetățenilor. Potrivit lui Mircea Govor, viitorul program de guvernare trebuia să urmărească asigurarea unor condiții de viață decente și susținerea dezvoltării economice.

Parlamentarul a insistat că responsabilitatea aleșilor și a membrilor Guvernului nu trebuia să se limiteze la decizii administrative, ci să se reflecte în măsuri cu efect asupra vieții cotidiene a oamenilor.

„Aceasta este menirea politicienilor, a parlamentarilor și a miniștrilor: să lucreze pentru comunități, pentru bunăstarea cetățenilor și pentru dezvoltarea României”, a transmis deputatul sătmărean.

Prin declarațiile susținute vineri, Mircea Govor a evidențiat prioritățile pe care PSD anunța că dorea să le promoveze în viitoarea guvernare: sprijinirea categoriilor vulnerabile, protejarea economiei naționale și corectarea măsurilor considerate dezavantajoase pentru populație. Efectele acestor angajamente urmau să fie evaluate în funcție de măsurile concrete incluse în programul de guvernare și de modul în care acestea aveau să fie aplicate.