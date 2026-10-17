Dragă cititorule!

Poate, citind aceste rânduri, te întrebi ce poate spune o IE despre un popor! Poate spune mai mult decât ne imaginăm, poate spune cine am fost, cine suntem și mai ales, ce alegem să nu uităm?

CÂND ROMÂNIA ȘI-A DESCHIS LADA DE ZESTRE LA ROMA!





Uneori, pentru a spune lumii cine suntem, nu avem nevoie de discursuri

Este suficient să deschidem o ladă de zestre, să lăsăm să iasă din ea tot ceea ce am primit de la străbunii nostri: credință, migală, răbdare, frumusețe, culoare, dar mai ales memorie.

La Roma - Cetatea Eternă, acolo unde istoria pare să respire prin fiecare piatră, România a venit cu ceea ce are mai autentic: tradiția sa; nu ca pe o relicvă a trecutului, ci ca pe o parte vie a identității sale.





Evenimentul „De la Columna lui Traian la Lada de Zestre”

a fost organizat de Asociația Spirit Românesc, sub coordonarea doamnei președinte Dana Ioana Mihalache și a doamnei vicepreședinte Iuliana Gal, reprezentând, dincolo de amploarea sa culturală, o lecție despre ceea ce putem face atunci când înțelegem că patrimoniul nu este doar ceea ce păstrăm în muzee, și că avem datoria să le transmitem mai departe.









În centrul acestei povești s-a aflat expoziția Muzeului Național Bran, „Eleganță și rafinament în portul popular românesc”

O expoziție despre piese vestimentare?! Nu! O expoziție despre NOI, pentru că IA românească nu este doar o piesă de port … în ea sunt ascunse generații de femei care au cusut în liniște, seară de seară, propriile lor povești, fiecare motiv a avut un rost, fiecare culoare o semnificație, fiecare cusătură a cerut timp și răbdare.





Într-o lume care aleargă tot mai repede, portul popular ne amintește de valoarea

lucrului făcut încet și bine





și ne amintește că frumusețea nu se naște întotdeauna din abundență, ci din măiestrie.





De asemenea, evenimentul ne mai amintește că identitatea nu este un cuvânt pe care îl rostim la festivități, este ceea ce purtăm cu noi atunci când nimeni nu ne cere să o demonstrăm.





Poate tocmai de aceea, imaginea româncelor din diaspora purtând cu mândrie IA la Roma a fost atât de puternică, pentru că e le nu au venit doar să participe la un eveniment. Au venit, într-un fel, să spună: „Suntem departe de casă, dar casa este încă în noi.”