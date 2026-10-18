Liga a 3-a

Unirea Tășnad, prima victorie în deplasare!

L tășnădenii au legat două succese și merg vineri pe terenul liderului

Unirea Tășnad a obținut prima victorie în deplasare din acest sezon al Ligii a III-a, Seria 8, după ce s-a impus cu 2-1 pe terenul formației Transilvania Sport Academy, în etapa a 9-a. A fost un succes muncit, obținut pe terenul ultimei clasate, într-un meci în care tășnădenii au demonstrat că știu să reacționeze și să lupte pentru rezultat chiar și atunci când sunt conduși.

Gazdele au deschis scorul în minutul 39, prin Ricardo Bartha, însă Unirea a răspuns rapid. Jude Nwankwo a restabilit egalitatea în minutul 45, iar echipele au intrat la cabine cu scorul de 1-1.

După pauză, formația pregătită de Cosmin Iuhas a continuat să caute golul victoriei, iar insistența oaspeților a fost răsplătită în minutul 63, când Denis Matei a înscris pentru 2-1. Tășnădenii au gestionat apoi avantajul și au obținut trei puncte importante, care confirmă progresul echipei din ultimele săptămâni.

Victoria de la Oradea vine după succesul de pe teren propriu, 1-0 cu Academia de Fotbal Viitorul Cluj. Astfel, Unirea Tășnad leagă două victorii consecutive și ajunge la trei meciuri fără înfrângere, cu un singur gol primit în această perioadă.

Cosmin Iuhas: „Este o victorie mare azi!”

La finalul partidei, antrenorul Unirii Tășnad, Cosmin Iuhas, a evidențiat munca depusă alături de staff și jucători, subliniind importanța încrederii, disciplinei și atitudinii.

„Am venit cu inima deschisă la Unirea. I-am preluat pe băieți din mers, din etapa a doua, și am încercat să le ofer încrederea necesară pentru a putea aduna cât mai multe puncte, prin muncă, disciplină și atitudine. Doar eu și colegul Pap Deac știm cât muncim zi de zi pentru ca acești băieți și echipa să reușească.

Este o victorie mare astăzi! Este meritul băieților și le mulțumim pentru efortul depus și pentru rezultat, iar conducerii îi mulțumim pentru tot sprijinul pe care ni-l oferă meci de meci.

Este al treilea meci fără înfrângere și faptul că am primit un singur gol spune multe despre cât de mult am reușit să ne organizăm defensiv și din punct de vedere tactic.

Mergem înainte încrezători și cu dorința mare de a face, la fiecare meci, tot ce ține de noi pentru a aduna cât mai multe puncte”, a transmis Cosmin Iuhas.

Urmează testul de pe terenul liderului

Pentru Unirea Tășnad urmează un examen dificil: deplasarea pe terenul liderului Minaur Baia Mare. Partida este programată sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 15:00, și reprezintă o nouă oportunitate pentru tășnădeni de a confirma forma bună și de a continua seria rezultatelor pozitive.

Transilvania Sport Academy – Unirea Tășnad 1-2 (1-1)

Au marcat: Ricardo Bartha (39) / Jude Nwankwo (45), Denis Matei (63).

Transilvania Sport Academy: R. Buta – E. Madar, A. Șumălan, L. Dărăban, Andrei Catana, Fl. Pop, R. Bartha, L. Prundaru (60, Albert Catana), Șt. Gabor, P. Boroș (60, R. Ember), D. Duma (64, J. Griffin). Antrenor: Ovidiu Lazăr.

Unirea Tășnad: B. Palfi – J. Nwankwo, L. Caba, D. Szekely (46, T. Chira), Șt. Funkenhauzer, I. Sălăjan, D. Matei, R. Vajda, G. Palinkas (60, D. Toma), Em. Topan (71, Al. Ghiță; 90+1, M. Bolba), M. Sanogo (46, Cl. Băciuț). Antrenor: Cosmin Iuhas.

Arbitri: Narcis Bodocan – Cristian Mesaroș, Tudor Căpîlna (toți din Cluj). Arbitru de rezervă: Victor Fătu (Bistrița-Năsăud).

Eliminări: Elias Madar (51), Laviniu Dărăban (74), ambii pentru cumul de cartonașe galbene.

Observator pentru arbitri: Emil Arsa (Arad).

Delegat de joc: Roxana Lasc (Arad).

LIGA 3 – SERIA 8 – ETAPA 9

Unirea Dej – Crișul Sântandrei 1-2 (0-1). Cristinel Dinu 54 / Casian Cîrtea 5, 65

Academica Recea – Sănătatea Cluj 1-3 (0-1). David Zoicaș 51 / Joseph Aidoo 5, Emanuel Negru 73, Angelo Crișan 85

Viitorul Cluj – CSM Sighet 1-2 (0-1). Antonio Herciu 90+6 / Chika Odoh 15, Răzvan Mărieș 60

SCM Zalău – Lotus Băile Felix 1-1 (0-0). Simon Fils Ndoh Moukete 85 / Alexandru Cherecheș 49

CS Bihorul Beiuş – Minaur Baia Mare 0-0

Transilvania Sport Academy – Unirea Tăşnad 1-2 (1-1). Ricardo Bartha 39 / Jude Nwankwo 45, Denis Matei 63

CLASAMENT

1 Minaur Baia Mare 20 24-6 2 Sănătatea Cluj 16 16-7 3 Crișul Sântandrei 16 14-13 4 SCM Zalău 15 14-7 5 Academica Recea 15 17-17 6 CSM Sighet 14 14-9 7 Lotus Băile Felix 13 15-12 8 Academia de Fotbal Viitorul Cluj 12 17-12 9 Bihorul Beiuș 12 8-9 10 Unirea Tășnad 9 5-16 11 Unirea Dej 5 5-16 12 Transilvania Sport Academy 1 7-32

Etapa viitoare (23-24 octombrie, ora 15:00): vineri, Lotus Băile Felix – Academica Recea, Sănătatea Cluj – Unirea Dej; sâmbătă, Minaur Baia Mare – Unirea Tășnad, CSM Sighet – Transilvania Sport Academy, Crișul Sântandrei – Viitorul Cluj, CS Bihorul Beiuș – SCM Zalău.