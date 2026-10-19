Nu numai șoferii români parchează cu nesimțire la Satu Mare

Se pare că nesimțirea la volan nu ține cont nici de naționalitate, nici de limba vorbită. La Satu Mare, unde românii au fost deja campioni la parcări făcute după principiul „locul meu și încă unul, să fie!”, a apărut concurența.

Un șofer cu un BMW alb, împodobit cu numere de Ungaria, și-a așezat bijuteria pe două locuri de parcare. Pesemne, omul n-a vrut să riște să-i zgârie cineva mașina și a decis că un singur loc e prea puțin pentru atâta valoare bavareză.

Așadar, să nu ne mai certăm pe etichete naționale! Nesimțirea în trafic vorbește o limbă universală, iar BMW-ul o traduce perfect, indiferent dacă are numere românești sau ungurești.

La Satu Mare, parcarea ilegală nu cere pașaport. Cere doar un șofer care crede că regulile sunt pentru fraieri și că două locuri sunt dreptul său natural.

BMW-ul e alb, tupeul n-are culoare!