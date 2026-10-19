Un bărbat de 69 de ani a pierdut controlul volanului pe DN 1F și a ieșit cu autoturismul de pe șosea; accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale

Un accident rutier provocat, potrivit primelor cercetări, pe fondul pierderii controlului asupra direcției de mers s-a produs sâmbătă seara, pe Drumul Național 1F, în localitatea Căuaș. Un șofer în vârstă de 69 de ani a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat cu autoturismul într-un șanț. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat.

A pierdut controlul mașinii și a ajuns în șanț

Potrivit polițiștilor din cadrul Secției de Poliție Rurală Carei, aceștia au fost sesizați printr-un apel la 112, în data de 17 octombrie, în jurul orei 19:00, cu privire la producerea accidentului.

Din primele verificări a reieșit că un bărbat de 69 de ani, din localitatea Căuaș, conducea un autoturism pe DN 1F când ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare. Mașina a părăsit carosabilul și s-a răsturnat într-un șanț.

Evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale, fără victime omenești.

Testat cu etilotestul, a indicat 1,18 mg/l alcool

În urma testării, aparatul etilotest a indicat o concentrație de 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat. Valoarea reprezintă concentrația alcoolului în aerul expirat, nu alcoolemia din sânge.

Polițiștii continuă cercetările în cauză, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.