Duminică, 18 octombrie, la Poienile de sub Munte, a avut loc deschiderea oficială a Muzeului Patrimoniului Ucrainean din Maramureş, un moment de referinţă pentru comunitatea ucraineană din judeţ şi o iniţiativă importantă a Uniunii Ucrainenilor din România pentru conservarea şi promovarea patrimoniului cultural ucrainean autohton.

Evenimentul a reunit reprezentanţi ai autorităţilor publice judeţene, regionale şi locale din România şi Ucraina, ai instituţiilor culturale şi de învăţământ, precum şi numeroşi membri ai comunităţii locale. La ceremonie a fost prezent şi consulul desemnat al Ucrainei la Sighetu Marmaţiei, Serhii Orlov.Cu acest prilej, preşedintele Uniunii Ucrainenilor din România, deputatul Nicolae-Miroslav Petreţchi, a transmis un mesaj de unitate, recunoştinţă şi responsabilitate faţă de valorile care definesc comunitatea ucraineană, subliniind rolul esenţial al limbii, culturii şi tradiţiilor pentru păstrarea identităţii naţionale. Acesta a evidenţiat importanţa Maramureşului şi, în special, a Văii Ruscovei, ca zonă de referinţă pentru comunitatea ucraineană din România, precum şi rolul deosebit al localităţii Poienile de sub Munte, care găzduieşte un asemenea edificiu cultural.Uniunea Ucrainenilor din România a sprijinit înfiinţarea şi funcţionarea muzeelor locale în numeroase comunităţi, însă crearea unui spaţiu de referinţă dedicat patrimoniului ucrainean din localităţile maramureşene este o premieră. În acest context, deputatul Nicolae-Miroslav Petreţchi a felicitat reprezentanţii organizaţiei locale a UUR din Poienile de sub Munte pentru iniţiativa şi eforturile depuse, exprimându-şi convingerea că noul muzeu va contribui la apropierea tinerei generaţii de propriile rădăcini şi la transmiterea valorilor culturale către generaţiile viitoare.Totodată, preşedintele UUR a subliniat importanţa sprijinului statului român pentru păstrarea şi promovarea valorilor minorităţilor naţionale, precum şi responsabilitatea comună de a asigura continuitatea acestora. Pierderea limbii materne şi a culturii proprii poate afecta profund continuitatea identităţii unui popor şi tocmai de aceea colaborarea dintre Uniunea Ucrainenilor din România, biserici, autorităţi şi instituţiile statului este esenţială.Cu acest prilej, Nicolae-Miroslav Petreţchi a adresat mulţumiri tuturor celor care au contribuit la realizarea şi deschiderea muzeului, o iniţiativă care îmbogăţeşte patrimoniul cultural al comunităţii ucrainene şi contribuie, totodată, la diversitatea şi bogăţia patrimoniului cultural românesc şi european.Ceremonia inaugurală a debutat cu tăierea panglicii, fiind urmată de slujba de sfinţire a noului muzeu. Deputatul Nicolae-Miroslav Petreţchi a transmis mulţumiri preoţilor ortodocşi ucraineni Adrian Vişovan, Ioan Curac şi Aurel Şanta pentru slujba de binecuvântare, rugăciunile înălţate şi sprijinul spiritual acordat comunităţii şi iniţiativelor dedicate păstrării şi promovării valorilor acesteia. De asemenea, a mulţumit pastorului Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, Aurel Vişovan, pentru participarea la acest moment deosebit.Din partea conducerii Uniunii Ucrainenilor din România au participat vicepreşedinţii UUR Anna Sambor şi Ioan Recalo, secretarul general, Irina Liuba Horvat, trezorierul, Vasile Buciuta, preşedintele Filialei Maramureş a UUR, Miroslav Petreţchi, precum şi preşedintele Filialei Timiş a UUR, Maria Szabo Condrei.De asemenea, au fost prezenţi preşedinţii organizaţiilor locale ale UUR din Poienile de sub Munte, Serghei Stuleanec, şi Ruscova, Pintea Mariciuc, directorii unităţilor de învăţământ cu predare în limba ucraineană din judeţ, reprezentanţi ai muzeelor din Maramureş şi Ucraina, parteneri din Ucraina, membri ai Biroului organizaţiei locale din Poienile de sub Munte, precum şi numeroşi membri ai comunităţii ucrainene.Participarea numeroasă şi diversitatea reprezentanţilor prezenţi au conferit inaugurării o semnificaţie deosebită, evidenţiind unitatea comunităţii şi angajamentul comun pentru conservarea, promovarea şi transmiterea patrimoniului ucrainean din Maramureş către generaţiile viitoare.Patrimoniul ucrainean din Maramureş reprezintă o mărturie valoroasă a continuităţii istorice a comunităţii pe aceste meleaguri, reflectând tradiţiile, meşteşugurile şi modul de viaţă transmise din generaţie în generaţie. Muzeul Patrimoniului Ucrainean din Maramureş devine, astfel, un spaţiu dedicat păstrării memoriei colective şi transmiterii moştenirii culturale către generaţiile viitoare.