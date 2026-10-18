Copiii din grupele „Ursuleții” și „Floricelele” de la Grădinița „14 Mai” au participat la o întâlnire dedicată poveștilor și descoperirii bucuriei lecturii, organizată la bibliotecă. Vizita le-a oferit celor mici ocazia să exploreze universul cărților și să ia parte la o aventură în care imaginația și curiozitatea au avut rolul principal.

În centrul activității s-a aflat povestea „E un dragon la tine-n carte”, care i-a invitat pe preșcolari să urmărească aventura personajului și să se implice în desfășurarea acesteia. Copiii au participat cu entuziasm, descoperind lectura printr-o experiență interactivă, apropiată de lumea jocului.

Întâlnirea a continuat cu răsfoirea cărților de povești. Cei mici au avut astfel posibilitatea să descopere personaje și lumi noi, să privească ilustrațiile și să se familiarizeze cu diversitatea volumelor care îi așteaptă la bibliotecă.

Activitatea a urmărit apropierea copiilor de carte încă de la vârsta preșcolară. Întâlnirile de acest fel pot sprijini dezvoltarea vocabularului, a atenției și a imaginației, oferindu-le copiilor un context plăcut în care să asculte, să exploreze și să își exprime curiozitatea.

Reprezentanții bibliotecii și-au exprimat bucuria de a-i avea alături pe preșcolarii de la Grădinița „14 Mai” și speranța că experiența le-a trezit dorința de a reveni. Mesajul transmis la încheierea activității a fost o invitație deschisă la noi întâlniri cu poveștile: „Vă așteptăm cu drag la bibliotecă, acolo unde fiecare carte ascunde o nouă aventură!”.