Duminică de rugăciune la Mănăstirea Bixad. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul a săvârșit Sfânta Liturghie

Locale 18.10.2026 14:40
Duminică de rugăciune la Mănăstirea Bixad. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul a săvârșit Sfânta Liturghie


Obștea monahală a Mănăstirii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Bixad și credincioșii prezenți la lăcașul de cult l-au avut în mijlocul lor, duminică, 18 octombrie 2026, pe Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului.

În Duminica a 20-a după Pogorârea Sfântului Duh, închinată învierii fiului văduvei din Nain, ierarhul a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie pe altarul de vară al mănăstirii, în fruntea unui sobor de preoți și diaconi.

La slujbă au participat autorități locale și credincioși care au venit să se roage alături de viețuitorii așezământului monahal din Protopopiatul Oaș. Răspunsurile la strană au fost oferite de membrii Grupului Psaltic „Sfinții Martiri Brâncoveni”, ale căror cântări au însoțit rugăciunea liturgică.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul a explicat pericopa evanghelică a zilei, consemnată de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, în capitolul 7, versetele 11–16.

Pasajul relatează întâlnirea Mântuitorului cu o mamă văduvă care își conducea unicul fiu spre mormânt. În fața suferinței acesteia, Hristos îi adresează îndemnul „Nu plânge!”, apoi îi redă fiul în viață. Evanghelia aduce astfel în atenție mila față de omul îndurerat și speranța care se naște în mijlocul unei încercări.

Slujirea arhierească de la Mănăstirea Bixad a adunat obștea și credincioșii în rugăciune comună, într-o duminică al cărei mesaj evanghelic vorbește despre compasiune, credință și biruința vieții asupra morții.

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