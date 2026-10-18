



Comuna Tarna Mare are un nou traseu turistic marcat, amenajat de Serviciul Public Județean Salvamont Satu Mare și recepționat oficial în cadrul unui eveniment la care a participat și Pataki Csaba, președintele Consiliului Județean Satu Mare. Cu această ocazie, ruta a fost parcursă de salvamontiști, drumeți și cicliști cu experiență, care au contribuit și la evaluarea sa în teren.

Traseul are o lungime de 10 kilometri, pornește de la Primăria Tarna Mare, traversează zona Tarna Băi și ajunge la Văgaș. Marcajul ales este banda roșie, care îi ajută pe cei care parcurg ruta să urmărească direcția de deplasare.

Participanții la tura organizată cu ocazia recepției au străbătut traseul atât pe jos, cât și cu biciclete mountain bike și biciclete electrice. Prezența unor persoane cu experiență în drumeție și ciclism a oferit posibilitatea analizării rutei din perspectiva mai multor forme de deplasare.

Dincolo de descoperirea împrejurimilor comunei, ieșirea a avut și o componentă tehnică. Observațiile și sugestiile formulate pe parcurs de participanți au contribuit la evaluarea noului traseu, completând activitatea desfășurată de echipa Salvamont.

Salvamontiștii sătmăreni au asigurat prezentarea rutei și siguranța participanților pe durata turei. Evenimentul a permis astfel atât parcurgerea traseului, cât și un schimb de impresii între cei implicați în amenajarea lui și viitorii utilizatori.

Noua rută completează posibilitățile de petrecere a timpului liber în natură în zona Tarna Mare și pune în legătură centrul comunei cu Tarna Băi și Văgaș. Prin munca Serviciului Public Județean Salvamont Satu Mare, cei interesați să exploreze aceste împrejurimi au acum la dispoziție un itinerar marcat, de 10 kilometri.