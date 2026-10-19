Ediția aniversară cu numărul zece a festivalului de la Medieșu Aurit a adus pe scenă tineri interpreți talentați, momente artistice deosebite și cântece care au păstrat vie frumusețea folclorului românesc

Medieșu Aurit a devenit duminică, 18 octombrie, gazda unei adevărate sărbători a tradițiilor și cântecului popular, cu prilejul celei de-a X-a ediții a Festivalului Internațional de Folclor „Rozmarin în colțu’ mesii”. Evenimentul, organizat de Primăria și Consiliul Local Medieșu Aurit, a reunit interpreți talentați, iubitori ai folclorului și un public numeros, într-o atmosferă în care portul tradițional, muzica și valorile autentice au ocupat locul central.

Marele trofeu al festivalului a fost câștigat de Bianca Suciu, elevă în clasa a XII-a la Colegiul de Arte din Baia Mare, pregătită de profesoara Ioana Lazăr. Tânăra interpretă s-a remarcat prin prestația sa artistică și a obținut cea mai importantă distincție a competiției, confirmând talentul și munca depuse pentru păstrarea și promovarea cântecului popular. Alexandra Gabor din Oradea a obținut Premiul I, completând lista laureaților unei ediții apreciate pentru nivelul artistic al concurenților și pentru calitatea interpretărilor.





Bianca Suciu a câștigat marele trofeu

Ajuns la ediția aniversară cu numărul zece, festivalul organizat de Primăria și Consiliul Local Medieșu Aurit a reunit tineri interpreți, iubitori ai folclorului și numeroși spectatori, într-o atmosferă de sărbătoare. Evenimentul s-a desfășurat cu sprijinul administrației locale, conduse de primarul Marian Torok, care a susținut organizarea acestei manifestări dedicate promovării tradițiilor și cântecului popular.

Cea mai importantă distincție a competiției a fost câștigată de Bianca Suciu, elevă în clasa a XII-a la Colegiul de Arte din Baia Mare, pregătită de profesoara Ioana Lazăr. Tânăra interpretă a obținut Trofeul Festivalului, remarcându-se prin prestația sa artistică în cadrul concursului.

Premiul I i-a revenit Alexandrei Gabor din Oradea, care a impresionat prin interpretările sale. Aceasta a prezentat cântecul doinit „Maică, nu mă pot gândi”, din repertoriul Floricăi Pușcaș, și piesa de joc „Câte flori îs pe pământ”, din repertoriul Savei Negrean Brudașcu.

De asemenea, Pop Oana Larisa a obținut premiul II, în timp ce Lazar Eliza Elena a ocupat locul III.

O ediție aniversară apreciată de public

Organizatorii au descris ediția din acest an drept un succes, evidențiind calitatea vocilor, nivelul artistic al concurenților și interesul manifestat de public. Evoluțiile interpreților au fost evaluate de un juriu care a apreciat prestațiile și a desemnat câștigătorii competiției.

Programul manifestării a inclus și un spectacol de gală, cu participarea Corului Medieșana și a Corului Bisericii Ortodoxe Române „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Medieșu Aurit. Un moment emoționant l-a reprezentat premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsnicie, în semn de apreciere pentru familiile care au construit împreună o viață.

Seara a continuat cu recitalul laureaților și cu momente artistice susținute de invitații speciali Lavinia Roman, Ionel Sabo și Petrică Mureșan. Au mai cântat soții Nemeș, Mihai, Maria si fiica lor Mihaela, iar recitalul a fost încheiat de Năstăcuța Iuga și colegii săi.

Acompaniamentul a fost asigurat de orchestra Ansamblului Național ”Transilvania” din Baia Mare, director Iuliana Dragoș.

Spectacolul a fost prezentat de Aurica Flonta și Marius Chiș.

Sala Căminului Cultural din Medieșu Aurit a fost arhiplină, spectatorii bucurându-se de spectacolul focloric, răsplătindu-i cu aplauze pe protagoniștii de pe scenă.

Prin cea de-a zecea ediție, Festivalul „Rozmarin în colțu’ mesii” și-a reconfirmat rolul în promovarea folclorului și susținerea tinerelor talente, oferind publicului o întâlnire cu muzica tradițională și cu valorile autentice ale culturii populare.



