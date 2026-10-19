“Te Deum Laudamus”, festival coral românesc la Szeged

Paisprezece coruri din România și Serbia (ce au însumat peste 450 de coriști) au participat sâmbătă , 17 octombrie 2026, la ce-a de-a XII - a ediție a Festivalului Internațional de Muzică Corală Religioasă ”Te Deum Laudamus”, care s-a desfășurat în grandiosul Dom Romano - Catolic din Szeged (Ungaria).

Evenimentul a fost organizat sub patronajul E.S. Florin-Trandafir Vasiloni, consulul general al României la Szeged, de Societatea Internațională de Studii Muzicale (asociație condusă de Prof. Univ. Dr. Habil. Veronica Laura Demenescu) în colaborare cu Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad, cu sprijinul Consulatului General al României la Szeged și a Episcopiei Romano - Catolică de Szeged - Cenad.

Participarea publicului a fost numeroasă, la eveniment participând și oficialități, precum Dr. Habil. Ramona Lile, rectorul Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad (UAV); pr. Vasile Pop, reprezentant al Universității de Vest “Vasile Goldiș” din Arad; Agota Szentannai, responsabilul Filialei Szeged a Institutului Cultural Român din Budapesta; reprezentanți ai Primăriei Szeged, ai Primăriei Hodmezovasarhely; ai Autoguvernării Românești din Szeged, ai mediului universitar, ai mediului de afaceri, etc.

Excelența Sa, domnul Florin-Trandafir Vasiloni, consulul general al României la Szeged, a deschis evenimentul cu un discurs în care a subliniat importanța unei astfel de manifestări, pentru promovarea culturii și valorilor românești în străinătate, dar și pentru coeziunea comunității românești din Ungaria.

Facultatea de Științe Umaniste a UAV a fost prezent la acest eveniment prin corul studențesc ”Vox Nova”, prin corul de copii ”Young Academica”, ambele dirijate de doamna Lect. Univ. Dr. Iulia Roman, respectiv prin prezența doamnei Conf. Univ. Dr. Alina Nicoleta Pădurean, decan. Festivalul a reunit coruri și muzicieni din România, Serbia, Bulgaria și Ungaria.

Festivalul Internațional de Muzică Corală Religioasă ”Te Deum Laudamus” a fost inițiat în anul 2015 de către trei cadre didactice universitare profund atașate de cântul coral românesc: Prof. Univ. Dr. Habil. Veronica Laura Demenescu, Conf. Univ. Dr. Habil. Eugen Cinc si Pr. Lect. Univ. Dr. Adrian Călin Boba.

Programul Fesrivalului viral a cuprins recitalurile oferite de către Corul Casei de Cultură Gheorghe Mocuța din Curtici (Dirijor: Prof. Adrian BUGHI); Corul de copii Zvânce a Uniunii Bulgarilor din România (Dirijor: prof. Elena DOYCHEVA); Corul de copii Dolce – Moşniţa Nouă (Dirijor: Irina Oroșan); Corurile reunite ale Parohiilor Ghilezana şi Moşniţa Nouă (Dirijor: prof. Dănuţ OROSAN); Corul de cameră Vox Nova – Universitatea „Aurel Vlaicu" din Arad, Corul de copii Young Academica, Solo Cosmina Silvia STITZL (Dirijor: Lect. univ. dr. Iulia ROMAN); Corul mixt Sfântul Maxim Mărturisitorul al Catedralei Vechi din Arad (Dirijor: prof. Emanuel GEORGE); Corul Floris al Casei de Cultură din Jimbolia (Dirijor: Iosif TODEA); Corul Theofora Dacica Timisiensis al Parohiei Timişoara Dacia (Dirijor: pr. prof. Florin FILIP); Corul Catedralei Ortodoxe Sârbești "Sf. Teodor” Vârşeț

(Dirijor: prof. Olga Šinković); Gradski Hor AS Vârșeț

(Dirijor: Mariana Paripovic); Corul Mixt Sfântul Dimitrie al Bisericii din Giroc (Dirijor: prof. dr. Mircea STURZA);

Corala bărbătească Epifania Timişoara (Dirijor: prof. Nicolae ȘINCARI); Corul Transilvania al Liceului Vocațional de Muzică, Brașov (Dirijor: prof. Mihaela MUREȘAN).

La finalul Festivalului, corurile reunite au cântat împreună “Ave Verum Corpus” - W.A. Mozart, sub bagheta dirijorului Iosif TODEA, asistați la pian de către Lect. univ. dr. Iulia ROMAN.



