La finalul lui septembrie, Gazeta le scria sătmărenilor despre magazinele online false care copiază sigla și pozele marilor branduri , cu sfatul DNSC de a scrie adresa manual și de a nu intra pe pagini direct din reclame. Aceeași regulă se potrivește și pe un subiect mai nou pentru mulți dintre cititorii noștri: plata cu Revolut la cazinourile online. Pe 30 septembrie, Revolut a anunțat că a trecut de 5 milioane de clienți persoane fizice în România, așa că aplicația e deja pe telefonul multor sătmăreni.

În aceeași perioadă, platformele de comparații au scos liste „actualizate pentru 2026” cu operatori care primesc plăți prin Revolut. Cine vrea să vadă pe ce se bazează asemenea liste poate consulta un ghid de referință pentru revolut casino romania, care trece operatorii licențiați și explică cum funcționează depunerile și retragerile. O listă bună e însă doar punctul de plecare. Restul verificărilor le faceți voi, înainte de prima depunere.

De ce atrage Revolut și ce verificați mai întâi

Atracția e ușor de înțeles. Banii pleacă în câteva secunde, iar cardul virtual poate fi înghețat cu o singură atingere. Revolut oferă și IBAN românesc, prin sucursala Revolut Bank din România, deci retragerile pot veni ca un transfer bancar obișnuit, în lei.

Prima verificare nu ține însă de bancă, ci de cazinou. În România, un operator online are voie să primească jucători doar dacă deține licență de clasa I de la ONJN. Pe pagina oficiului există un tabel cu toți licențiații, iar acolo apare fiecare adresă web autorizată. Dacă adresa pe care vreți să jucați nu figurează în tabel, nu are importanță cât de frumos arată pagina sau cât de mare e bonusul. Doar pe 31 iulie, ONJN a trecut pe lista neagră în jur de 800 de platforme neautorizate. Riscul nu e doar al operatorului: participarea la jocuri de noroc la distanță neautorizate este contravenție și pentru jucător, cu amendă între 5.000 și 10.000 de lei, potrivit OUG 77/2009.

A doua verificare ține de Revolut. Banca spune în paginile de ajutor că, în unele țări europene, este obligată să blocheze plățile către operatori de jocuri de noroc ilegali. O plată refuzată la un cazinou nu e neapărat o eroare tehnică. Poate fi semnalul că adresa respectivă nu are ce căuta pe telefonul vostru.

Comisioanele care nu apar în reclamă

Majoritatea operatorilor licențiați nu percep taxă la depunere, iar o plată cu cardul din contul în lei nu presupune schimb valutar. Costurile apar în altă parte, de obicei acolo unde nu se uită nimeni. Înainte de prima depunere, merită verificate:

● Moneda contului. Cazinourile licențiate în România lucrează în lei. Dacă plătiți din contul în euro sau în forinți, situație deloc rară în județul nostru de graniță, planul Standard Revolut schimbă fără comision suplimentar doar până la 5.000 de lei pe lună, de luni până vineri. Peste acest prag se adaugă 1%, iar schimburile făcute în weekend au tot 1% comision.

● Impozitul pe câștig. La jocurile online, operatorul reține impozitul la fiecare retragere din contul de joc, după baremul din Codul fiscal: 4% pentru sumele de până la 10.000 de lei, apoi cote mai mari pe tranșe. Ce ajunge în Revolut este suma netă.

● Timpul de procesare. Fiecare operator își afișează termenele în pagina de plăți. Prima retragere durează de regulă mai mult, pentru că atunci se face verificarea identității.

● Limitele de retragere. Operatorii pot impune plafoane zilnice sau săptămânale. Citiți regulamentul înainte, nu după ce ați câștigat.

● Banii scoși la bancomat. Pe planul Standard, Revolut permite fără comision cinci retrageri sau 800 de lei pe lună, oricare prag e atins primul. După aceea, plătiți 2% din sumă, minimum 5 lei pe retragere.

Niciunul dintre aceste costuri nu e mare luat separat. Adunate pe câteva luni, mai ales de cine își transformă salariul din euro în lei chiar sâmbăta, pot însemna o sumă care nu apare în nicio listă de bonusuri. Cine compară cazinourile care acceptă Revolut doar după oferta de bun venit vede numai jumătate din imagine.

Bani de distracție, nu bani de pus la socoteală

Un cazinou online e o formă de divertisment care costă, la fel ca un bilet la teatru sau o seară în oraș. Bugetul se stabilește înainte de a deschide aplicația și nu se mărește pe parcurs. Operatorii licențiați au obligația să ofere limite de depunere, limite de timp, pauze și autoexcludere, iar Revolut are în aplicație un buton care blochează plățile cu cardul către comercianți de jocuri de noroc. Pentru cine vrea mai multe detalii, spotmedia.ro a publicat un ghid despre cum se joacă responsabil în România, cu trimiteri la organizațiile care oferă sprijin.

Dacă jocul începe să ocupe mai mult timp sau mai mulți bani decât era planul inițial, linia gratuită Joc Responsabil răspunde la 0800 800 099, de luni până vineri, între orele 9 și 17.

Același reflex ca la magazinul din reclamă

Sătmărenii au învățat deja să nu creadă pe cuvânt un telefon de 79,99 lei găsit pe Facebook. Cu un cazinou online, reflexul e același: adresa se verifică în lista oficială a licențiaților, nu în reclama care a apărut în feed. Iar înainte de a lega cardul Revolut de contul de joc, aruncați o privire și la planul vostru din aplicație. Diferența dintre o plată fără costuri și una cu comision ascuns stă, de multe ori, în ziua din săptămână sau în moneda aleasă greșit.