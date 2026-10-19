Casa Meșteșugarilor a devenit, timp de trei zile, un punct de întâlnire pentru cititori, autori și edituri, într-un eveniment care a adus literatura mai aproape de sătmăreni, indiferent de vârstă

Satu Mare a făcut un pas important în promovarea lecturii și a culturii scrise. În perioada 15–17 octombrie, Casa Meșteșugarilor a găzduit prima ediție a evenimentului „Weekend de Carte”, organizat de Primăria Municipiului Satu Mare, în colaborare cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare. Timp de trei zile, spațiul s-a transformat într-un univers al cărților, al dialogului cultural și al întâlnirilor cu scriitori, oferind publicului ocazia de a descoperi volume noi, idei și perspective literare diverse.

Evenimentul a debutat joi, 15 octombrie, cu deschiderea oficială și o serie de prezentări de carte apreciate de public. Printre volumele aduse în atenția cititorilor s-au numărat „Mirajul gazonului”, semnat de Mircea Lucescu, „Acolo unde niciodată nu se întâmplă nimic”, de Jesús del Cerro, și „Încerc să mă așez în pagină”, de George Vigdor. Programul primei zile a inclus și prezentarea volumului „Itt kávéztak ők”, de Nyáry Krisztián, urmată de o discuție cu autorul în limba maghiară.

Tinerii au descoperit farmecul literaturii, iar scriitorii au dialogat cu publicul

Ziua de vineri, 16 octombrie, a adus în prim-plan relația dintre tineri și lectură. Programul a debutat cu prezentarea volumului „Scrieri integrale”, de Ion Creangă, într-o ediție anastatică realizată sub coordonarea lui Constantin Parascan, urmată de o incursiune în universul poeziei românești, prin seria „Magul călător”, dedicată unor mari poeți români.

Întâlnirile au demonstrat că literatura clasică a continuat să stârnească interesul noilor generații. Farmecul scrierilor lui Ion Creangă și forța expresivă a versurilor semnate de mari poeți români i-au captivat pe tinerii participanți, într-un dialog despre valoarea literaturii și puterea ideilor de a traversa timpul.

Programul zilei a continuat cu prezentări de carte și discuții cu autori, inclusiv în limba maghiară. Horia Nicola Ursu a propus o incursiune în literatura de suspans, mystery, thriller și noir, prin prezentarea Editurii Crime Scene Press, iar istoricul Ovidiu Pecican a adus în atenția publicului volume dedicate istoriei României și culturii române.

Un alt moment important l-au reprezentat întâlnirile cu scriitorul Stelian Tănase, care și-a prezentat volumele „Europa la Patru Mâini”, realizat împreună cu Elena Vijulie, „Istoria Căderii Regimurilor Comuniste” și „Cioran și Securitatea”.

Tot vineri, participanții au avut ocazia să descopere o formă inedită de expresie artistică, în cadrul atelierului de pictură pe cantul cărților, susținut de Koháriné Kabai Zsófia.

Pe parcursul zilei, numeroși sătmăreni au trecut pragul Casei Meșteșugarilor, atrași de prezentările de carte, conversațiile cu autorii și activitățile creative. Atmosfera a transformat evenimentul într-o amplă întâlnire între cititori, scriitori, edituri și iubitori ai culturii.

Ateliere inedite și întâlniri cu scriitori în ultima zi a evenimentului

Sâmbătă, 17 octombrie, ultima zi a „Weekendului de Carte” a continuat cu un program bogat, dedicat atât literaturii, cât și descoperirii unor noi forme de apropiere de carte.

Printre activitățile care au atras interesul participanților s-au numărat atelierul de pictură pe cantul cărților, prezentarea volumului „Trilogia catară”, semnat de Olivia Mândruțiu Rusu, și întâlnirea susținută de jurnalista Elena Vijulie Tănase, dedicată libertății de exprimare și cenzurii, din perspectiva transformărilor de după 1989.

Pasionații de benzi desenate au avut parte de o întâlnire specială cu Bob Lóránd, în timp ce publicul interesat de patrimoniul cultural a putut participa la atelierul „Conservarea, restaurarea și valorificarea patrimoniului scris”, susținut de restauratoarea de carte veche Gabriela Paul. Activitatea le-a oferit participanților ocazia de a descoperi tehnici și aspecte mai puțin cunoscute ale restaurării cărților vechi.

Sala mică a Casei Meșteșugarilor a găzduit două ateliere creative, în cadrul cărora participanții au explorat cartea dincolo de paginile sale: pictura pe cant, sub îndrumarea lui Koháriné Kabai Zsófia, și tainele restaurării volumelor vechi, alături de Gabriela Paul.

Programul de sâmbătă a inclus și prezentări de carte, dialoguri culturale cu autori publicați la Editura Junimea și o întâlnire a Cenaclului Cronograf, la care au participat scriitori și oameni de cultură.

Printre invitații care au contribuit la diversitatea programului s-au numărat Ioan Pintea, Mircea Măluț, George Vigdor, Gheorghe Vidican, Codruța Vancea, Simona Șerban și Alexandru Zotta. De asemenea, publicul a putut participa la întâlniri dedicate literaturii și culturii maghiare, care au completat dimensiunea multiculturală a evenimentului.

Cărți pentru toate vârstele și un mesaj de mulțumire pentru participanți

Pe lângă întâlnirile cu scriitorii și atelierele creative, vizitatorii au descoperit o ofertă variată de volume pentru copii, adolescenți și adulți, de la literatură contemporană la istorie, artă și lucrări de specialitate. Editurile și librăriile participante au pregătit reduceri și oferte speciale, iar un colț de lectură și o cafenea literară au completat atmosfera, oferind spații pentru răsfoit cărți, conversații și relaxare.

Accesul la toate activitățile a fost gratuit, organizatorii dorind să încurajeze participarea unui public cât mai larg și să transforme lectura într-o experiență accesibilă tuturor.

La finalul celor trei zile, organizatorii au transmis mulțumiri autorilor, editurilor, librăriilor, partenerilor și, mai ales, cititorilor care au participat la prima ediție a „Weekendului de Carte”.

Evenimentul a demonstrat că interesul pentru lectură a putut aduce împreună generații diferite și că o carte a reprezentat mai mult decât o poveste tipărită: a fost un prilej de dialog, de descoperire și de apropiere între oameni.

Prima ediție a „Weekendului de Carte” a lăsat în urmă trei zile dedicate culturii și literaturii, dar și speranța că astfel de întâlniri vor continua să anime viața culturală a municipiului Satu Mare.



