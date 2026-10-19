Credincioșii din Sătmărel au sărbătorit hramul Bisericii Ortodoxe „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”, alături de reprezentanți ai administrației locale și județene

Sătmărelul a îmbrăcat haine de sărbătoare cu prilejul hramului Bisericii Ortodoxe „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”, eveniment care a adus împreună credincioși și reprezentanți ai administrației publice. Momentul a fost dedicat rugăciunii, recunoștinței și comuniunii spirituale, într-o atmosferă în care credința și apropierea dintre oameni au ocupat locul central. La sărbătoare au fost prezenți vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, precum și viceprimarii municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș și Raul Băbțan. Participanții au transmis mesaje de apreciere pentru comunitate și pentru toți cei care s-au implicat în organizarea evenimentului.

Rugăciune, binecuvântare și apropiere de comunitate

Cătălin Filip, vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, a descris participarea la hram drept o onoare și a transmis mulțumiri tuturor celor care au contribuit la pregătirea și înfrumusețarea lăcașului de cult.

La rândul său, viceprimarul Cristina Tămășan-Ilieș a subliniat legătura apropiată pe care o are cu oamenii din Sătmărel și bucuria de a lua parte la momentele importante pentru comunitate. Aceasta a evidențiat rolul credinței în viața de zi cu zi, ca prilej de liniște sufletească, rugăciune pentru cei dragi și regăsire a valorilor care îi apropie pe oameni.

„Mă bucur să împărtășesc asemenea sărbători cu oamenii pe care îi cunosc și alături de care îmi doresc să construim lucruri bune pentru Sătmărel”, a transmis viceprimarul.

Mulțumiri pentru cei care au contribuit la sărbătoare

Viceprimarul Raul Băbțan a descris hramul drept o zi de mare bucurie pentru Sătmărel și a evidențiat momentul de rugăciune oficiat de soborul de preoți. Totodată, acesta a mulțumit celor prezenți și persoanelor care s-au implicat în organizarea evenimentului.

Un mesaj aparte a fost transmis de Cristina Tămășan-Ilieș, care a adresat mulțumiri curatorilor bisericii, lui Florin Korbucz, femeilor care au pregătit mâncarea și prăjiturile, precum și celor de la Florăria Julianto Dream, pentru aranjamentele florale. Aprecieri au fost adresate și coriștilor, copiilor care au pregătit momente muzicale și părintelui Florin Ardelean, alături de familia sa, pentru sprijinul și implicarea în activitățile dedicate copiilor.

„Am dovedit că împreună putem face fapte mari, doar trebuie implicare și bunăvoință”, a transmis viceprimarul.

Hramul a reprezentat astfel nu doar o sărbătoare religioasă, ci și un prilej de consolidare a legăturilor dintre membrii comunității, prin credință, implicare și recunoștință față de cei care contribuie la viața spirituală și socială a localității.



