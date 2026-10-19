Accidentul s-a produs duminică dimineață, iar victima, un sătmărean de 44 de ani, a avut nevoie de îngrijiri medicale

Un bărbat a fost rănit duminică dimineață, după ce a fost acroșat de un autoturism pe Drumul Național 19, în localitatea Odoreu. Accidentul s-a produs în jurul orei 06:40, iar primele cercetări au indicat că pietonul ar fi traversat drumul printr-un loc nepermis. Victima a fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale, în timp ce polițiștii au demarat verificările pentru a stabili exact cum s-a produs evenimentul rutier.

Pietonul, lovit de un șofer din Medieșu Aurit

Potrivit informațiilor transmise de polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare, la volanul autoturismului se afla un bărbat de 57 de ani, din localitatea Medieșu Aurit.

Din primele cercetări a reieșit că acesta ar fi surprins și accidentat un bărbat de 44 de ani, din municipiul Satu Mare, care s-ar fi angajat în traversarea drumului public printr-un loc nepermis.

În urma impactului, pietonul a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Șoferul nu consumase alcool

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.